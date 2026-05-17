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Pactómetro de las elecciones de Andalucía 2026: cuántos votos necesita Juanma Moreno para la investidura
En los siguientes gráficos puedes consultar los resultados de las elecciones, calcular los posibles pactos que pueden permitir la investidura y comprobar cómo han quedado los bloques de izquierda y de derecha
Jose Rico
Los colegios electorales en Andalucía han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio de las elecciones autonómicas ya está en marcha. En juego están los 109 escaños que forman el Parlamento andaluz y número mágico del recuento son los 55 diputados que otorgan la mayoría absoluta. Para ser investido presidente de la Junta es necesario contar con al menos 55 votos en la primera votación, o bien tener mayoría simple (más votos a favor que en contra) en la segunda votación.
En los siguientes gráficos puedes consultar en tiempo real los resultados de las elecciones, calcular los posibles pactos que pueden permitir la investidura y comprobar cómo han quedado los bloques de izquierda y de derecha en el nuevo Parlamento andaluz.
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