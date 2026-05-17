La pérdida de la mayoría absoluta de Moreno frena el ciclo que preveía Feijóo

En la plaza más propicia, con el candidato más alineado políticamente a su propia estrategia y en la cuarta etapa del ciclo electoral que terminará el año que viene con las municipales y autonómicas y las generales, Alberto Núñez Feijóo se llevó la mayor de las decepciones. El retroceso de Juan Manuel Moreno, que pierde seis escaños y dos puntos porcentuales de voto con respecto a las elecciones andaluzas de 2022, y lo que es más importante, la mayoría absoluta, supone un jarro de agua fría para las expectativas de Génova, donde pronto se dieron cuenta de que estaban ante una noche más larga y complicada de lo previsto. Más aún si se tiene en cuenta que ni Vox subió tanto, apenas unas décimas porcentuales con respecto a los resultados de la extrema derecha en 2022, y un representante más en el nuevo Parlamento, y que la socialista María Jesús Montero ni siquiera pudo aguantar el tipo, empeorando aún más el resultado del PSOE hace cuatro años, hasta su peor desempeño en la región donde hace menos de una década gozaba de una hegemonía ininterrumpida de cuarenta años.

Al filo de las ocho de la tarde, y como otras tres veces en este invierno, primero en diciembre en Extremadura y luego en Aragón y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo llegó a la sede de Génova para seguir el recuento con su equipo más próximo. Con los acuerdos de gobierno ya cerrados por parte de la extremeña María Guardiola y el aragonés Jorge Azcón, y a la espera de que haga lo propio el presidente todavía en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la etapa andaluza se presentaba a priori con menos problemas, pero no fue así. Antes incluso de que comenzase el recuento, su núcleo duro trasladaba un optimismo contenido, admitiendo ya que la mayoría absoluta que Juan Manuel Moreno alcanzó en las elecciones del año 2022 al mismo Parlamento de Andalucía no estaba garantizada. Según fue avanzando el escrutinio se instaló una certeza, la de que la noche sería "larga". O dicho de otra manera aún más precisa: más larga de lo esperado.

Si en 2022 fue pasado el 50% del voto escrutado cuando el ansiado escaño 55, el que garantiza la mayoría absoluta, cayó del lado del PP andaluz, en esta ocasión a esa altura del recuento aún quedaban tres representantes para obtener lo que en el lenguaje del PP era la "matrícula de honor" en lugar del sobresaliente. La única calificación, apurando la analogía académica, que permitiría eludir un acuerdo con Vox, más aún con una extrema derecha que esta vez con Manuel Gavira al frente volvió a crecer. Pero alcanzadas casi tres cuartas partes del recuento a las diez de la noche la lectura era ya clara, la mayoría absoluta de hace cuatro años pasaba a ser una mayoría sencilla. Cerca del 90% escrutado cayó otro escaño en la provincia de Málaga, el 53, pero a esas alturas del recuento era apenas un leve consuelo.

Nada de esto, como es obvio, se traslada en público. Fieles a la doctrina expresada una y mil veces por el propio Feijóo de que el triunfo lo obtiene siempre el que gana las elecciones, lo que él mismo hizo, aunque en este caso sí con mayoría absoluta, hasta cuatro veces para presidir la Xunta de Galicia, el PP celebrará por todo lo alto lo que objetivamente es una victoria electoral con un porcentaje de apoyo abultado, el 41%, y con casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo partido. Y nada parece que vaya a impedir la imagen de este lunes en Génova, donde tendrá lugar la reunión de la Junta Directiva Nacional, con Moreno ovacionado en la puerta, como antes lo fueron sus homólogos Guardiola, Azcón y Mañueco.

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Aunque el resultado no impedirá que Vox sea de nuevo el árbitro de la situación, como por otra parte ya lo fue, en una situación muy distinta, en 2028, cuando Moreno llegó por primera vez a la presidencia de la Junta, entonces en coalición con Ciudadanos.