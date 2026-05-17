La provincia de Sevilla supera la participación de las últimas elecciones andaluzas y se acerca al porcentaje de las generales

La alta participación ha sido uno de los datos que ha marcado el transcurso de la jornada en estas elecciones andaluzas del 17M. El incremento de los porcentajes respecto a los comicios de 2022 ha ido creciendo de manera significativa a lo largo del día, al punto de que a las 18.00 horas, en la provincia de Sevilla, había superado el 8% de alza, al igual que en la capital hispalense. Muchos municipios sevillanos, de hecho, superaban hasta el 10% y el único que marcaba a esas alturas de la tarde una caída era Carmona, aunque poco significativa.

Estas cifras al alza se han confirmado al cierre de las urnas en la provincia. No en vano, el índice de participación se ha situado en el 67,67%. En este contexto, hay que recordar que en los últimos comicios autonómicos, los de 2022, la provincia marcó una participación del 59,5%, apenas tres décimas más que en las anteriores, las de 2018, las primeras que dieron lugar a un Gobierno del PP, ya que hasta entonces, el único partido que había gobernado la comunidad era el PSOE.

En el caso de las últimas generales, el porcentaje se situó en la misma línea de estas elecciones, al llegar al 70,17%, cuando un total de 1.044.017 ciudadanos ejercieron su derecho al voto en la provincia. En cualquier caso, no alcanza las del 14 de marzo de 2004, cuando hubo 79,70% de participación y José Luis Rodríguez Zapatero se hizo con la presidencia del Gobierno.

Resultados en la capital hispalense

En el caso de la capital hispalense, en 2022 la participación llegó al 58,37% -convocadas en solitario por Juanma Moreno-. En las anteriores, las de 2018, llegó al 61,41% -en este caso fueron comicios anticipados por Susana Díaz, última presidenta socialista de la Junta de Andalucía-. En esta ocasión ha superado el 70%.

Este índice es más parecido al que se ha marcado en las últimas generales, que fue del 73,08% el 23 de julio de 2023, de cerca del 70% en noviembre de 2019 y del 74,74% en abril de ese mismo año.