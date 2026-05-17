El PSOE respira tras crecer en votos y ante un Juanma Moreno sin mayoría absoluta en las elecciones andaluzas
Los socialistas mejoran los resultados que le otorgaban las encuestas durante toda la campaña
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El PSOE-A respira pese la derrota tras alcanzar los 28 escaños y superar el número de votos con respecto a las elecciones de 2022. Los socialistas se conformaban con no caer o, al menos, con no caer tanto como preveían las opciones. De hecho, la derrota no ha sido tan dura como las encuestas vaticinaban, algunas de las cuales llegaban a darles 24 escaños. A esto se suma, que los populares no han obtenido su ansiada mayoría de estabilidad.
En el PSOE rozaron el "éxito" que suponía no perder más de un escaño y que el todavía presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no alcanzara la mayoría absoluta. Así lo aseguraron durante gran parte de la noche desde el equipo de la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que no ha hecho declaraciones a la prensa antes de que terminara el escrutinio.
Pese a que los 28 escaños obtenidos suponen un nuevo suelo histórico que hace unos años parecían imposibles en San Vicente, los socialistas tienen una cosa clara: no han perdido votos. "Los 200.000 votos que se ha llevado Adelante eran los que queríamos nosotros", apuntaban para recordar que la izquierda sube en la comunidad autónoma.
Pese a estas sensaciones, lo que sí que puntualizan es que 28 escaños no son una victoria. De hecho, hay quienes aseguraban que repetir las elecciones podría incluso ser positivo para la formación. "No hay que estar para nada serios", decían algunos de los militantes, sin mucho éxito, ante las caras largas y el silencio antes de la llegada de la candidata de la formación al tradicional encuentro con la prensa tras los conocer los resultados
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