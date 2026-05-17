Resultado de las encuestas a pie de urna del 17M: mayoría absoluta para Juanma Moreno y desplome de María Jesús Montero en las elecciones de Andalucía
Los sondeos realizados en el día de hoy pronostican entre 57 y 60 diputados para el PP y una leve caída de Vox que no alcanza los resultados de hace cuatro años
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Los sondeos a pie de urna de este 17M refuerzan aún más la tendencia marcada en las encuestas realizadas durante las últimas semanas hasta llevar a Juanma Moreno por encima de la mayoría absoluta. Concretamente, según la encuesta publicada por Canal Sur y elaborada por Sigma Dos se situaría entre 56 y 59 diputados y un 44,8% de votos. Similar porcentaje es el dato de la muestra de NC Report para La Razón, el PP podría alcanzar la mayoría absoluta con un margen de entre 57 y 60 diputados. No obstante, el resultado final está condicionado también por el elevado porcentaje de participación muy superior a los registrados en 2018 y 2022.
En ambas muestras el PP podría superar en escaños y en número de apoyos los datos de su histórica mayoría absoluta de 2022. Esto permitiría gobernar en solitario, sin dependencia alguna de Vox y con un espaldarazo a su "vía andaluza" más moderada y centrada en su figura. De hecho, los datos se habrán alcanzado tras una campaña sin apenas protagonismo de los líderes nacionales del PP.
Voto de castigo al PSOE
En segundo lugar, los socialistas caerían por debajo del resultado de 2022 que fue el peor registrado en la historia autonómica. Las dos encuestas a pie de urna lo sitúan entre 26 y 29 diputados y un 22% de los votos (dos puntos menos que hace cuatro años). Estos datos supondrían una debacle para María Jesús Montero que aspiraba al menos a retener los 30 diputados de 2023.
De confirmarse estos resultados serían un duro golpe para el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente fue quien envió a su número dos a afrontar estos comicios y se ha volcado en la campaña tratando de movilizar el voto y usando como principal argumento electoral la gestión del Ejecutivo. El voto de castigo, de confirmarse, sería elevado.
Estancamiento de Voz y pelea en la izquierda
Vox se quedaría estancado con entre 13 y 15 diputados y un porcentaje similar al de 2022. Según estas encuestas, en la formación de Santiago Abascal se habría detenido el crecimiento experimentado a lo largo de los últimos meses para volver a las cifras de hace cuatro años. Los pactos firmados en Extremadura o Aragón no habrían dado un impulso a estas sigas que no alcanzaría su objetivo de forzar una negociación con Juanma Moreno y entrar en el Gobierno autonómico.
En la izquierda, no habría 'sorpasso' según las encuestas y Por Andalucía quedaría por encima con en torno a un 7% de los votos y entre cinco y seis diputados (en estos momentos tiene cinco). En el caso de Adelante Andalucía aunque experimentaría una gran subida pasaría a tener entre 4 y 5 diputados, el doble de los dos actuales. Tendría grupo propio pero seguiría siendo la quinta fuerza en la Cámara.
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