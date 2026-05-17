Resultado de las encuestas a pie de urna del 17M: mayoría absoluta para Juanma Moreno y desplome de María Jesús Montero en las elecciones de Andalucía

Los sondeos a pie de urna de este 17M refuerzan aún más la tendencia marcada en las encuestas realizadas durante las últimas semanas hasta llevar a Juanma Moreno por encima de la mayoría absoluta. Concretamente, según la encuesta publicada por Canal Sur y elaborada por Sigma Dos se situaría entre 56 y 59 diputados y un 44,8% de votos. Similar porcentaje es el dato de la muestra de NC Report para La Razón, el PP podría alcanzar la mayoría absoluta con un margen de entre 57 y 60 diputados. No obstante, el resultado final está condicionado también por el elevado porcentaje de participación muy superior a los registrados en 2018 y 2022.

En ambas muestras el PP podría superar en escaños y en número de apoyos los datos de su histórica mayoría absoluta de 2022. Esto permitiría gobernar en solitario, sin dependencia alguna de Vox y con un espaldarazo a su "vía andaluza" más moderada y centrada en su figura. De hecho, los datos se habrán alcanzado tras una campaña sin apenas protagonismo de los líderes nacionales del PP.

Sondeo Sigma 2 - Parlamento de Andalucía Sondeo · proyección 2026 Parlamento de Andalucía Estimación de escaños sobre un total de 109 109 Escaños Mayoría absoluta: 55 escaños Bloque derecha: 71 Bloque izquierda: 38

Voto de castigo al PSOE

En segundo lugar, los socialistas caerían por debajo del resultado de 2022 que fue el peor registrado en la historia autonómica. Las dos encuestas a pie de urna lo sitúan entre 26 y 29 diputados y un 22% de los votos (dos puntos menos que hace cuatro años). Estos datos supondrían una debacle para María Jesús Montero que aspiraba al menos a retener los 30 diputados de 2023.

De confirmarse estos resultados serían un duro golpe para el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente fue quien envió a su número dos a afrontar estos comicios y se ha volcado en la campaña tratando de movilizar el voto y usando como principal argumento electoral la gestión del Ejecutivo. El voto de castigo, de confirmarse, sería elevado.

Sondeo La Razón NC Report – Parlamento de Andalucía Sondeo · proyección 2026 Parlamento de Andalucía Estimación de escaños sobre un total de 109 Adelante Andalucía: 4-5 esc. (6.8%) Adelante Andalucía: 4-5 esc. (6.8%) Adelante Andalucía: 4-5 esc. (6.8%) Adelante Andalucía: 4-5 esc. (6.8%) Adelante Andalucía: 4-5 esc. (6.8%) Por Andalucía: 5-6 esc. (7.3%) Por Andalucía: 5-6 esc. (7.3%) Por Andalucía: 5-6 esc. (7.3%) Por Andalucía: 5-6 esc. (7.3%) Por Andalucía: 5-6 esc. (7.3%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PSOE: 26-29 esc. (22.5%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) PP: 57-60 esc. (44.8%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) VOX: 13-15 esc. (13.2%) 109 Escaños Mayoría absoluta: 55 escaños Bloque derecha: 72 Bloque izquierda: 37 PP 57-60 esc. 44.8% PSOE 26-29 esc. 22.5% VOX 13-15 esc. 13.2% Adelante Andalucía 4-5 esc. 6.8% Por Andalucía 5-6 esc. 7.3%

Estancamiento de Voz y pelea en la izquierda

Vox se quedaría estancado con entre 13 y 15 diputados y un porcentaje similar al de 2022. Según estas encuestas, en la formación de Santiago Abascal se habría detenido el crecimiento experimentado a lo largo de los últimos meses para volver a las cifras de hace cuatro años. Los pactos firmados en Extremadura o Aragón no habrían dado un impulso a estas sigas que no alcanzaría su objetivo de forzar una negociación con Juanma Moreno y entrar en el Gobierno autonómico.

En la izquierda, no habría 'sorpasso' según las encuestas y Por Andalucía quedaría por encima con en torno a un 7% de los votos y entre cinco y seis diputados (en estos momentos tiene cinco). En el caso de Adelante Andalucía aunque experimentaría una gran subida pasaría a tener entre 4 y 5 diputados, el doble de los dos actuales. Tendría grupo propio pero seguiría siendo la quinta fuerza en la Cámara.