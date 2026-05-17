Sevilla pasará de los 28 a rozar los 40 grados por la entrada de una masa de aire cálido, según la Aemet

Sevilla se prepara para una semana de calor veraniego. Tras varios días con temperaturas más contenidas de lo habitual para mayo, el tiempo dará un giro marcado por la estabilidad atmosférica, el ascenso generalizado de los termómetros y la llegada de una masa de aire cada vez más cálida que podría llevar a la capital hispalense a valores cercanos a los 40 grados en el tramo final de la semana.

El cambio comenzará a notarse desde el martes. La expansión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará tiempo estable en prácticamente toda la Península y Baleares, salvo en el extremo norte, donde la cola de un frente podrá dejar precipitaciones en Galicia, el Cantábrico, Pirineos y Cataluña.

En Andalucía, el protagonismo será para el sol y el calor. A partir del martes, las máximas superarán ya los 30 grados en zonas de la comunidad, especialmente en el valle del Guadalquivir. Sevilla será una de las capitales donde los termómetros rebasen esa barrera, junto a Córdoba, Granada, Huelva y Jaén.

El miércoles, la Península quedará situada al sur de un anticiclón centrado sobre Europa, lo que favorecerá cielos despejados o con intervalos de nubes altas. Esta situación reforzará el ascenso térmico y hará que el calor se extienda también a otras zonas del interior peninsular, con máximas que podrían rondar o superar los 30 grados en ciudades como Madrid, Cuenca o Valladolid.

La previsión diaria de Aemet para Sevilla esta semana Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Sevilla, la semana dejará una subida progresiva y muy marcada de las temperaturas, sin previsión de lluvia y con el momento más caluroso previsto para el viernes. Domingo 17 de mayo La jornada se mantiene estable, con cielos poco nubosos durante buena parte del día y ambiente despejado al final de la tarde. La máxima será de 28 grados y la mínima de 14. No se esperan lluvias. Lunes 18 de mayo El lunes continuará el tiempo tranquilo, con cielos despejados por la mañana, poco nubosos por la tarde y presencia de nubes altas al final del día. Las temperaturas se mantendrán todavía contenidas, con 28 grados de máxima y 13 de mínima. La probabilidad de lluvia será del 0%. Martes 19 de mayo El martes comenzará el primer escalón del ascenso térmico. Sevilla alcanzará ya los 30 grados, con una mínima de 14. El cielo estará poco nuboso durante la primera mitad del día y despejado por la tarde. Tampoco se esperan precipitaciones. Miércoles 20 de mayo El calor dará un salto importante el miércoles. La máxima subirá hasta los 35 grados, cinco más que el día anterior, y la mínima quedará en 17 grados. El cielo estará poco nuboso y la probabilidad de lluvia seguirá siendo nula. Jueves 21 de mayo El jueves Sevilla entrará de lleno en un ambiente prácticamente veraniego. Aemet prevé cielos despejados, sin lluvia, viento flojo del este y una máxima de 37 grados. La mínima será de 18 grados. Viernes 22 de mayo Será, según la previsión actual, el día más caluroso de la semana. Sevilla alcanzará los 39 grados, rozando la barrera de los 40, con una mínima de 19 grados. El cielo estará despejado, sin previsión de lluvia y con humedad mínima del 15%, lo que reforzará la sensación de ambiente seco y muy cálido. Sábado 23 de mayo El sábado se espera un ligero descenso, aunque el calor seguirá siendo intenso. La máxima bajará hasta los 36 grados y la mínima se mantendrá en 19. El cielo estará poco nuboso y tampoco se prevén precipitaciones.

La clave estará en la masa de aire que se instalará sobre España. La dorsal cálida ganará fuerza con el paso de los días y el aire situado sobre la Península se irá caldeando progresivamente. Además, la masa más fresca de este fin de semana será sustituida entre el domingo y el martes por otra más templada, que continuará calentándose durante la semana.

En Sevilla, ese escenario dejará una escalada térmica clara: primero con máximas por encima de los 30 grados y, después, con valores cada vez más altos entre el jueves y el fin de semana. De cumplirse la previsión más probable, la ciudad podría alcanzar o rozar los 40 grados, una cifra más propia del verano que de la segunda quincena de mayo.

Las mínimas también subirán. A partir del martes, buena parte del interior peninsular quedará por encima de los 10 grados durante la madrugada, mientras que en zonas del sur, como Sevilla, las noches serán cada vez más templadas.

Este episodio supondrá además un cambio respecto a la tendencia dominante en lo que va de mayo, marcada por temperaturas por debajo de lo normal. Desde el miércoles, los valores se situarán por encima de lo habitual en casi todo el país, con máximas que podrían quedar más de 5 grados por encima de la media para estas fechas.