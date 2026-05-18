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Elecciones en Andalucía de 2026, en directo: Juanma Moreno apuesta por gobernar en solitario sin Vox y descarta una repetición electoral tras el 17M

El PP ha ganado ampliamente las elecciones pero necesita pactar con Vox mientras que los socialistas se hunden por debajo de su peor resultado histórico

Todos los candidatos tras conocerse los resultados del 17M

Todos los candidatos tras conocerse los resultados del 17M / Agencias

Javier Alonso

Rafa Aranda

Álvaro García-Arévalo

Clara Campos

Domingo Díaz

Claudio Guarino

Ramón Morales

Antonio Muñoz

Ana Ramos Caravaca

Rocío Soler Coll

Marina Casanova

Victoria Flores

Las elecciones andaluzas del 17M se han resuelto con una amplía mayoría del PP que ha conseguido 53 diputados pero no ha logrado la mayoría absoluta a la que aspiraba. Tendrá que pactar con Vox que está poniendo sus condiciones para la negociación.

En la izquierda, el PSOE se ha hundido por debajo de su suelo histórico de 30 diputados (ha conseguido 28) mientras que Por Andalucía ha perdido votos aunque ha mantenido el número de diputados.

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Adelante Andalucía ha sido la gran triunfadora al multiplicar por cuatro sus diputados y acceder a ocho escaños en total.

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