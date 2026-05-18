Elecciones en Andalucía de 2026, en directo: Juanma Moreno apuesta por gobernar en solitario sin Vox y descarta una repetición electoral tras el 17M

Las elecciones andaluzas del 17M se han resuelto con una amplía mayoría del PP que ha conseguido 53 diputados pero no ha logrado la mayoría absoluta a la que aspiraba. Tendrá que pactar con Vox que está poniendo sus condiciones para la negociación.

En la izquierda, el PSOE se ha hundido por debajo de su suelo histórico de 30 diputados (ha conseguido 28) mientras que Por Andalucía ha perdido votos aunque ha mantenido el número de diputados.

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Adelante Andalucía ha sido la gran triunfadora al multiplicar por cuatro sus diputados y acceder a ocho escaños en total.

Compromís y BNG celebran los datos de Adelante Andalucía para el resto de fuerzas soberanistas: “Demuestra una tendencia” Las izquierdas soberanistas del resto de comunidades autónomas del país coinciden en felicitar a Adelante Andalucía por su resultado del 17M. El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha celebrado el "esperanzador" resultado de José Ignacio García asegurando que refuerza el camino emprendido "en su momento" por la coalición valencianista de apostar por la "cercanía, proximidad, enraizamiento a la tierra y hablar de los problemas de aquí sin atender a otros más lejanos". Por su parte, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha puesto el foco en la importancia de la consolidación de las fuerzas soberanistas en todo el territorio español con el "avance electoral" de Adelante Andalucía. Ha subrayado que este respaldo electoral para las fuerzas soberanistas es "una alegría que demuestra una tendencia" sobre este tipo de formaciones: "somos el motor de transformación, no solo en nuestros países, sino en el conjunto del Estado".

Javier Alonso Juanma Moreno apuesta por un gobierno sin Vox: "El resultado es contundente y sería lo sensato" El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apostado este lunes antes de entrar a la ejecutiva nacional del PP por un gobierno andaluz "en solitario" y ha considerado que no sería "razonable ni sensato" que Vox buscara un "sillón" en el futuro ejecutivo autonómico. Moreno, de esta forma, ha subrayado que los 20 puntos de distancia con el PSOE y el volumen de diputados (53) avalan un modelo de gobierno en solitario con pactos puntuales. "El resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable y sensato es respetar lo que la mayoría de los andaluces ha decidido en las urnas el día de ayer y es que el PP gobierne en el solitario". No obstante Moreno asumió que será complejo mantener una negociación parlamentaria para sacar adelante tosas las medidas: "No hay que ser ingenuos en el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa distinta es no alcanzar acuerdos en la vía parlamentaria", ha recalcado.

Iván Gil La huella del voto "antisistema" en Andalucía: la formación de Alvise Pérez obtiene 100.000 apoyos el 17M La formación Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Alvise Pérez ha obtenido en las elecciones andaluzas un 2,53% de los votos. A falta de contar el voto CERA, se trata de un total de 105.761 papeletas. Unas cifras lejos de poder transformarse en representación y que completan un ciclo electoral de autonómicas en blanco. Sus resultados en este ciclo electoral de elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía distan de su irrupción en las europeas de 2024. En aquellos comicios obtuvo tres eurodiputados, favorecido por el sistema de reparto con circunscripción única. Un 4,58% y 803.545 sufragios. Frente a los algo más de 100.000 ahora en las andaluzas y un 2,5%, hace dos años en los comicios europeos tuvo una marca en Andalucía del 6.21% y 180.816 votos. Vox, por su parte, se quedó en el 10.92% con 317.626 papeletas.

Álvaro García-Arévalo El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha ejercido su derecho al voto en el Ayuntamiento. / El Correo José Luis Sanz afronta con orgullo los datos de Sevilla: "Somos el mayor caladero de votos del PP" El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado su orgullo por los resultados en la capital: "Ha aumentado el apoyo a Juanma Moreno". Sanz ha resaltado que “uno de cada diez votos los ha aportado la capital, lo que significa que somos el mayor caladero de votos del PP”. Además, “duplicamos casi en votos al PSOE. Hemos ganado en nueve de los once distritos y en los otros dos hemos reducido la distancia con el primero”. Cabe destacar que la próxima cita electoral serán las municipales de mayo de 2027, siempre y cuando Pedro Sánchez no adelante los comicios generales. “Aunque los datos no son extrapolables, hemos vuelto a ganar unas elecciones en la capital lo que demuestra la confianza que los sevillanos tienen en el proyecto político que representamos el PP”, destacaba. Sanz ha concluido que “estos resultados nos motivan aún más a seguir trabajando sin descanso porque sabemos que todavía quedan muchas cosas por mejorar en Sevilla. Aspiramos a que los sevillanos sigan confiando en nosotros para situar a la capital en el lugar que se merece”.

Rafa Aranda Antonio Muñoz en una imagen de archivo. / PSOE Antonio Muñoz (PSOE): "Los resultados merecen una reflexión profunda, los asumiremos con responsabilidad y con la convicción del trabajo que estamos haciendo" Antonio Muñoz, portavoz del PSOE municipal en Sevilla, ha valorado los resultados de la formación socialista este pasado domingo en las elecciones andaluzas. “Merecen una reflexión profunda”, ha asegurado. “En Sevilla capital hay algo claro, existe una mayoría social que quiere centrarse en lo que importa y nos importa. En la vivienda, en los barrios, en la movilidad y en la calidad de los servicios públicos. Y los sevillanos van a valorar con exigencia cómo se está gestionando la ciudad”, ha explicado. Para Muñoz, es momento de “asumir el resultado con responsabilidad, pero también con la convicción de que el trabajo que estamos haciendo en Sevilla va a marcar el próximo tiempo político de la ciudad”. También, en clave local, ha manifestado que los sevillanos “quieren otra ciudad, piden otra Sevilla”. Pero también “otra gestión, otra forma de dirigirse a ellos. Y eso es lo que vamos a hacer”.

Álvaro García-Arévalo El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, celebra los resultados electorales. / Joaquín Corchero - Europa Press / Europa Press Manuel Gavira: "Vamos a dejar los sillones por ahora, primero las políticas" El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía ha puesto el foco sobre las políticas, sin aclarar por ahora si exigirán entrar en un futuro Gobierno de coalición con el PP. "Vamos a dejar los sillones por ahora, primero las políticas", ha afirmado en declaraciones al Programa de Ana Rosa en Telecinco. De esta forma, ha abogado por trabajar para lograr "un cambio de rumbo" en las políticas de Andalucía: "Juanma Moreno debe entender el mensaje de los andaluces". Respecto a los detalles de un futuro acuerdo, indica que pondrán encima de la mesa "la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública y las políticas sociales", ha señalado el candidato de la extrema derecha. Respecto a la subida de Adelante Andalucía, ha destacado que el responsable es el propio Partido Popular. "Moreno ha ido subvencionando a este partido", comentaba Gavira en referencia a la asignación presupuestaria de los grupos en el Parlamento andaluz, que fue incrementada en el caso del partido de José Ignacio García durante la anterior legislatura al no tener grupo propio. En cambio, los de Abascal han culpado al PP en reiteradas ocasiones durante la campaña de esta decisión. De igual forma, han cargado contra los populares por abanderar el andalucismo: "Hablar tanto de Blas Infante tiene este resultado".

Susana Díaz con Juanma Moreno / María José López / Europa Press Susana Díaz admite una "derrota sin paliativos" del PSOE en las elecciones andaluzas La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha calificado en una entrevista en Antena 3 de "derrota sin paliativos" los resultados de su formación este 17 M en el que ha caído por debajo de su suelo histórico de 30 diputados. No obstante, la ex secretaria general de los socialistas andaluces ha advertido de las consecuencias de las negociaciones entre PP y Vox necesarias para la conformación de gobierno: "Vox le va a sacar las higadillas al Partido Popular en mi tierra y yo lo que espero es que eso no lo paguen los servicios públicos ni los andaluces", ha afirmado la senadora socialista quien ha señalado que este escenario "deja" a Ayuso "como la única con mayoría absoluta de la derecha".

Javier Alonso José Ignacio García tras la difusión de los resultados electorales del 17M / El Correo Cómo ha afectado el aumento de la participación a los partidos: PP y Adelante Andalucía son quienes más suben El aumento de la participación en Andalucía, que ha alcanzado su dato más alto en unos comicios autonómicos convocados en solitario, no ha beneficiado al PSOE y a Por Andalucía. Han sido Adelante Andalucía e incluso el PP quienes más electores nuevos han captado, por encima del 70% del total. Toda la información en este enlace:

Victoria Flores María Jesús Montero: "Pasaré a ser jefa de la oposición" "Dejaré el escaño y pasaré a ser la jefa de la oposición". La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha disipado este lunes todas las dudas sobre su futuro. Han sido muchas las ocasiones en los que el PP le ha recriminado esta situación y han asegurado que lo hacía para volver, algo que ella misma ha desmentido en Cadena Ser.