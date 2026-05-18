José Ignacio García, tras cuadruplicar diputados Adelante Andalucía: "Le hemos quitado la mayoría absoluta al PP"

José Ignacio García compareció visiblemente contento ante los medios tras conocer los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo. Adelante Andalucía pasará de tener dos diputados en el Parlamento a contar con un total de 8, con grupo parlamentario propio. García agradeció a los suyos el esfuerzo "que han trabajado con muy pocos recursos, pero con mucha ilusión". "Han hecho la mejor campaña de estas elecciones y hay que poner en valor que esto no es solo fruto de una campaña electoral, esto es un trabajo como los que valen la pena, de homiguita, con mucho esfuerzo y en colectivo".

El jerezano también agradeció, desde el centro social la Yerbabuena de Jerez, a los "casi 400.000 andaluces" que votaron "por el andalucismo". "Han votado por rebelarse, por la esperanza, por la alegría y por Andalucía". A ellos les mandó un "sólo un mensaje": "No os vamos a fallar y esto no ha hecho más que empezar. De momento no hemos echado a las derechas y somos muy conscientes de ello, pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía. Aún no lo hemos conseguido, pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al partido popular".

Celebró igualmente haber superado "a los fascistas en dos provincias". "Tiempo al tiempo, porque os vamos a superar todas. Es posible superar a Vox desde la izquierda. Vamos a conseguirlo desde el soberanismo, desde el andalucismo, desde el feminismo, desde la lucha lgtbiq, desde el anticapitalismo. Se demuestra que somos la herramienta más últil contra las derechas, el PP y los fascistas".

"Hemos llegado para quedarnos", advirtió García, al que los militantes comenzaron a corear "gafa, presidente". García incidió en que no son la "muleta" del PSOE. "Esta es una vía ligada a los movimientos sociales" y una vía que puede conseguir sus tres ideas "con un poquito de alegría". "Se puede escuchar, se puede usar el humor, hay que reirse de los fascistas, de los machistas", recalcó García, que se reivindicó "como la izquierda de la alegría. Eso ha demostrado que es lo que más teme el Partido Popular".

Adelante Andalucía quiere ir al Congreso

El líder de los andalucistas celebró ser "la principal fuerza de la izquierda" en Andalucía. "Mañana nos ponemos a construir el reto que tenemos por delante: Adelante Andalucía va a estar en el Congreso de los Diputados, va a estar en cada Ayuntamiento, va a estar en cada lucha, en cada huelga, en cada manifestación, en cada comarca construyendo la alternativo. Esta vía pasa por ponernos a trabajar para vencer y echar al PP y a Vox en cada pueblo".

García resaltó que lo conseguido no era flor de un día, ni de una campaña -que previamente alabó. "La subida de hoy, aunque no hemos conseguido nuestro objetivo, no es fruto de una campaña magnífica, sino de años de compromiso, de años de gente como Teresa y de gente que no está en la foto. Porque fueron, hoy somos y serán en el futuro. Adelante Andalucía ha quedado para llegarse".

Finalizó el jerezano apuntando que tienen "la herramienta para transformar Andalucía y con soberanía para el pueblo andaluz. Vamos a por todas".

"Moreno no tiene un lío"

El hecho de que el PP no haya conseguido la mayoría absoluta le obligará a pactar con Vox para poder gobernar. "Moreno Bonilla está loco con ese lío. No tiene ningún lío, verás como se deslía pronto", aseguró García, que incidió que el lío lo tienen las mujeres afectadas por el fallo en los cribados del cáncer de mama. En ese momento, a su lado, a Teresa Rodríguez se le torcía el gesto y se le ponían lágrimas en los ojos.

Para ella también tuvo palabras el líder de Adelante Andalucía. "Yo no lo he hecho mejor que Teresa. Yo lo he hecho con Teresa". La ex lideresa del partido aseguró que está muy feliz por el buen devenir de su partido. ¿Ella al Congreso de los Diputados? "No, porque a mi partido le va mejor cuando doy un paso atrás", dijo. "Ya veremos", contestó José Ignacio García.

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Los andalucistas finalizaron cantando el himno de Andalucía. "Tenemos la herramienta para transformar Andalucía y con soberanía para el pueblo andaluz. Vamos a por todas", insistió García.