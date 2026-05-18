María Jesús Montero confirma que que será líder de la oposición y toma nota del resultado de las elecciones andaluzas: "Hay que aprender de Adelante Andalucía"

"Dejaré el escaño y pasaré a ser la jefa de la oposición". La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha disipado este lunes todas las dudas sobre su futuro. Después de evitar pronunciarse al respecto en la noche del domingo tras conocer los resultados de las urnas, la exvicepresidenta del Gobierno ha confirmado que abandonará el Congreso y tomará su acta en el Parlamento.

La que fuera ministra de Hacienda mantiene por ahora su acta como diputada de la Cámara Baja, un extremo que ella misma ha explicado que se debe a la necesidad de mantener su plaza como funcionaria en la administración pública andaluza. Han sido muchas las ocasiones en las que el PP le ha recriminado esta situación y han asegurado que lo hacía para volver, algo que ella misma ha desmentido en Cadena Ser.

"He venido sabiendo que me enfrentaba a una cuesta muy empinada", ha explicado la líder de los socialistas andaluces preguntada por su análisis de los resultados. Así, ha puntualizado que ella no llegó a la comunidad autónoma de la mano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Yo estoy en Andalucía porque mi partido me reclamó". La dirigente socialista ha defendido que trabajarán por "ganar las siguientes elecciones".

La movilización del electorado progresista

Los socialistas obtuvieron 28 escaños, que suponen un nuevo suelo histórico para la formación en la comunidad autónoma. Pese a estos datos, el hotel en el que el PSOE-A pasó la noche electoral no se sentía el mismo ambiente que en 2022. Desde la formación repetían que el panorama resultante "es distinto" al de la última legislatura, que ellos habían aumentado en votos y que el PP no había alcanzado la mayoría absoluta.

Pese a todo, Montero ha realizado autocrítica y ha repetido en múltiples ocasiones que su formación debe "aprender" de lo que ha ocurrido. "De Adelante Andalucía hay que aprender que son mucho más eficaces en la comunicación política", ha asegurado la líder de los socialistas andaluces, que ha lamentado que su formación "no se ha terminado de adaptar" a la política del siglo XXI en la comunidad.

"No hemos logrado una movilización del electorado progresista", ha insistido Montero, que ha recordado que este sector de la población "no expresa un apoyo al PSOE cuando se juega aquello que es más cercano en su día a día". "Me parece fundamental estar en las redes", ha explicado la líder del PSOE-A para recordar que hay un sector joven "que no se mueve en el entorno de la televisión y las radios, hay que tratar de estar".

El PSOE reúne a su ejecutiva

La ejecutiva socialista de la comunidad autónoma se reunirá este mismo lunes en San Vicente para analizar los resultados de las elecciones. Los socialistas no han querido dejar pasar el tiempo y tomarán sus primeras decisiones tras las urnas. La candidata de los socialistas a la presidencia de la Junta ha desgranado que uno de los puntos clave será saber por qué hay votantes progresistas que "se quedan en casa".

Pese a que Montero ha señalado que no puede "estar contenta" con los resultados, dentro de su formación ponen el foco en las decisiones que tomen el dirigente popular y el candidato de Vox, Manuel Gavira: el primero se negaba a gobernar con los de Santiago Abascal y el segundo defendía que no apoyaría un gobierno de Moreno si no obtenían un cargo en su ejecutivo. Además, recuerdan que la izquierda crece.