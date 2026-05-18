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Obras en la línea Sevilla-Málaga: Renfe habilita autobuses del 22 de mayo al 8 de junio

Se implementará un plan alternativo con autobuses entre Antequera Santa Ana y Málaga, afectando también a Cercanías y Proximidad

Archivo - Media Distancia de Renfe entre Sevilla-Málaga.

Archivo - Media Distancia de Renfe entre Sevilla-Málaga. / MINISTERIO DE TRANSPORTES / RENFE - Archivo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Renfe activará un dispositivo especial con 384 servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Media Distancia Sevilla-Málaga durante las obras de mejora en la infraestructura ferroviaria, que se desarrollarán en esta línea del 22 de mayo al 8 de junio.

Plan alternativo entre Antequera Santa Ana y Málaga

La operadora ha programado un plan alternativo de transporte con autobuses entre Antequera Santa Ana y Málaga y paradas intermedias, tal como ha recogido en una nota de prensa. También se ven afectados con transbordo dos trenes del día 21 de mayo con salida de Sevilla a las 18,34 horas y a las 20,12; y en sentido inverso, el 9 de junio, los trenes con salida de Málaga a las 7,02 y 9,16.

Durante este plan alternativo de transporte, Bobadilla y El Chorro Caminito del Rey se prestarán con taxis con recorrido especial dependiendo el origen y destino del viaje. Es necesario adquirir o formalizar el billete antes del viaje y como medida de postventa, se han habilitado cambios y devoluciones sin coste.

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También se ven afectados los Servicios de Proximidad Málaga-El Chorro Caminito del Rey y la Línea C-2 Málaga-Álora con trayectos por carretera entre Cártama y Álora, también del 22 de mayo al 8 de junio. Del mismo modo, también se ven afectados por este plan alternativo de transporte los primeros servicios de la mañana del 9 de junio de junio de la C2 de Cercanías Málaga.

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