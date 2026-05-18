Pablo Simón, politólogo: "Las elecciones en Andalucía obligarán a Juanma Moreno a pactar con Vox y eso podría desdibujar su perfil moderado"

Las reacciones a los resultados de las elecciones andaluzas siguen llegando. Es el caso de Pablo Simón, reputado politólogo, que dio su punto de vista en el especial de Al Rojo Vivo, en LaSexta. A su criterio, "los partidos tienen que adaptar los candidatos" al terreno donde compiten. "En el PP saben que la fórmula de (Isabel Díaz) Ayuso funciona en Madrid, mientras que la fórmula de (Juanma) Moreno Bonilla funciona en Andalucía", explica.

Sin embargo, los resultados cambian el tablero de juego. Muchas encuestas (y sondeos a pie de urna) daban por vencedor por mayoría absoluta a Juanma Moreno, algo que finalmente no ha ocurrido. "Lo que ocurría es que Moreno Bonilla tenía una mayoría absoluta que le permitía plantear una posición moderada al no depender de Vox, como sí ocurre en otros territorios, y eso está mucho más adaptado a la idiosincrasia del votante andaluz", relata Simón. A su juicio, es igual que cuando María Guardiola "estaba pensando en el votante extremeño" cuando se oponía a tener pactos con Vox, buscando conseguir votantes socialistas que "pudieran sentirse asustados" por un pacto "con la extrema derecha".

"Ahora Moreno Bonilla no tiene ese margen, ahora deberá pactar con Vox quiera o no quiera", argumenta el politólogo, que no ve posible que se rompa "la política de bloques en España": "Aquí funcionan como un reloj, cuando el PP tiene que buscar acuerdos, lo hace con Vox", argumenta. Además, señala Simón que, para "no darle oxígeno a Moreno", esto "puede servir como acicate".

"Su perfil moderado es atractivo para sus votantes. Empujándolo a pactar con Vox, el PSOE confía en desdibujar esa marca y que sea rentable para ellos", dibuja Pablo Simón.