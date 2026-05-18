PP y Adelante Andalucía sacan votos de la abstención en Andalucía y suman siete de cada diez nuevos electores el 17M

En las elecciones andaluzas de 2026 han votado finalmente 4,2 millones de personas, una cifra récord para unos comicios autonómicos convocados en solitario. Son 510.000 electores más que hace cuatro años debido al aumento de la participación (8,7 puntos más) sobre un censo que era más elevado por el incremento de población. Durante meses, el PSOE y Por Andalucía se han aferrado al mensaje de que si subía la movilización se podría producir un vuelco tal y como ocurrió en las generales de 2023. Sin embargo, no ha sido así. Todo lo contrario. Los datos del 17-M reflejan que quienes han sacado más partido a la caída de la abstención en cuanto a número de votos han sido PP y Adelante Andalucía. En el lado contrario, los socialistas suman sólo 59.000, y la coalición dirigida por Antonio Maíllo incluso pierde.

Adelante Andalucía es el partido que de lejos más aprovecha el aumento de participación. Suma más de 232.000 votos, casi la mitad del incremento total de participación con subidas especialmente significativas en las provincias de Cádiz (44.000 nuevos votos) y Sevilla (76.000). Consiguió así el objetivo marcado en la campaña electoral de captar votos de la abstención ofreciendo una alternativa principalmente en el ámbito de la izquierda. Esto le permitió multiplicar por cuatro sus parlamentarios.

Le sigue el PP andaluz. Pese a la caída en el número de diputados (de 58 a 53 parlamentarios) y el descenso en el porcentaje de votos, la realidad es que ha conseguido superar su techo de votos y sumar 146.000 más hasta llegar a 1,7 millones de electores, una cifra récord para los populares. De hecho, ha roto la barrera de los 1,5 millones de votos de los últimos comicios.

Vox y PSOE

El PSOE aspiraba a sacar de la abstención a 560.000 electores que participaron en las elecciones de 2023 pero no lo habían hecho un año antes. Votaron a Pedro Sánchez pero no a Juan Espadas. Sin embargo, la participación ha aumentado y María Jesús Montero se ha quedado muy lejos de ese objetivo: sólo ha recuperado 59.000 votos con la subida de la participación, un 10% de lo que ha supuesto la mayor participación. Hay provincias, como Córdoba, Huelva o Sevilla en las que apenas captan una parte mínima de los nuevos electores. Eso explica su caída de dos parlamentarios respecto a hace cuatro años pese a ganar en votos.

Vox tampoco rentabilizó el aumento de la participación. Obtuvo 80.000 votos, destacando especialmente Almería (15.500 más). En esta provincia fue donde más rentabilizó el crecimiento de la participación hasta convertirse en segunda fuerza política.

La caída de Por Andalucía

La lectura comparada de los resultados de los partidos políticos y el aumento de la participación es especialmente dura para Por Andalucía. La coalición liderada por Antonio Maíllo es la única que perdió votos, casi 21.000, pese al aumento de la participación. Se dejó apoyos en prácticamente todas las provincias, salvo Sevilla. Aunque ha mantenido los diputados, es la formación que más debilitada sale.