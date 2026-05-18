¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?

Introduce en el buscador el nombre de la calle o localidad que quieras consultar y el mapa interactivo con el escrutinio por distrito te mostrará los votos obtenidos y el porcentaje de cada partido. También podrás ver los resultados por barrios en los 785 municipios de Andalucía, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos más pequeños.

Este gráfico permite consultar de forma detallada cómo se reparte el voto en Andalucía a escala territorial y qué partidos han logrado mayor representación. A través del mapa interactivo, el usuario puede introducir en el buscador el nombre de una calle, barrio, municipio o localidad para acceder al escrutinio por distrito y comprobar cuántos votos ha recibido cada partido y qué porcentaje representa sobre el total.

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Esta herramienta facilita así una lectura más precisa de los resultados electorales, más allá del dato autonómico o municipal, al mostrar las diferencias de comportamiento electoral entre barrios de grandes ciudades y pequeños pueblos de los 785 municipios andaluces.