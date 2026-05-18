Susana Díaz apoya a María Jesús Montero con una condición: "Tiene que reconstruir esto, que quedan meses para las municipales"

El PSOE andaluz no ha obtenido un buen resultado en las elecciones autonómicas. Lo ha dicho la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero; lo ha dicho -con algunas reticencias- el secretario de comunicación de los socialistas andaluces, Fernando López Gil, y lo ha dicho también la expresidenta autonómica, Susana Díaz. Sin embargo, nadie pone en duda la continuidad de la exministra.

Montero va a seguir, así lo ha confirmado ella misma en la mañana de este lunes de resaca electoral y lo han repetido los suyos tras la ejecutiva autonómica que se ha celebrado San Vicente. Con esto coincide también la expresidenta autonómica, que durante cuatro años ha estado fuera de la foto del PSOE-A, eso sí, Díaz pone una condición clara: "Tiene que reconstruir esto, que quedan meses para las municipales".

El PSOE ha comenzado este lunes una nueva cuenta atrás, como ha puntualizado Díaz en su intervención en Espejo Público: en mayo de 2027 son las generales y los socialistas andaluces quieren recuperar todas aquellas localidades que perdieron en 2023 a favor de los populares. Esta vez sí, esperan poder convencer al electorado que no ha terminado de decantarse por ellos en las autonómicas pero lo hicieron en los generales.

El PSOE se enfrenta a un "panorama distinto"

Los socialistas han obtenido 28 escaños, que suponen un nuevo suelo histórico para la formación en la comunidad autónoma. Pese a estos datos, el hotel en el que el PSOE-A pasó la noche electoral no se sentía el mismo ambiente que en 2022. Desde la formación repetían que el panorama resultante "es distinto" al de la última legislatura, que ellos habían aumentado en votos y que el PP no había alcanzado la mayoría absoluta.

Díaz fue una de las socialistas que estuvo acompañando a la candidata en la tarde del domingo mientras se conocían los resultados electorales. Una vez terminó el escrutinio, Díaz bajó junto a otros dirigentes socialistas como su sucesor al frente del PSOE andaluz, Juan Espadas. Seria, como el resto de compañeros de formación, la expresidenta esperó a la candidata, a la que aplaudió en cuanto llegó.

Montero ha recuperado a Díaz como un activo político para el partido. Quedó claro en el mitin que la expresidenta de la Junta dio en El Tardón a solo unos días de las elecciones, con el que trataban de luchar contra la abstención. Era su barrio Esta era una de las tareas que los militantes socialistas habían encomendado a la exvicepresidenta del Gobierno, que limara las asperezas entre los distintos sectores del PSOE andaluz.

"Nosotros hemos perdido"

"Yo no puedo estar contenta, yo quiero que mi partido gane siempre", ha confesado la ex secretaria general de los socialistas andaluces. Aunque ha puntualizado que este domingo "votó más gente al bloque de izquierdas", también ha aclarado que este crecimiento se ha debido a Adelante Andalucía y no a su formación: "A pesar de aumentar algo en votos, hemos bajado en escaños, eso no tiene discusión".

Pese a los datos obtenidos en las urnas y los deberes de análisis de la situación que se han autoimpuesto los socialistas, como ya han hecho otros compañeros de partido, Díaz ha puesto el foco en lo que va a ocurrir a partir de ahora y en las posibilidades del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de formar gobierno. "Nosotros hemos perdido, pero Vox le va a sacar los higadillos al PP", ha puntualizado.