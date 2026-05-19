Los 9 municipios más fieles a la coalición de IU, Sumar y Podemos en Andalucía: de Marinaleda a El Coronil

Por Andalucía no obtuvo el pasado domingo los resultados esperados en las elecciones andaluzas. Cayó en votos y en porcentaje y pasó de ser la cuarta fuerza del Parlamento a ser la quinta, por detrás de Adelante Andalucía. Sin embargo, la formación liderada por Antonio Maíllo ha mantenido los cinco escaños y ha ganado en nueve poblaciones: cinco en Sevilla, dos en Córdoba, una en Cádiz y una en Málaga.

Los votantes de Por Andalucía siguen siendo fieles. La bajada total de votos en la comunidad ha sido de poco más de 20.000. Los de Maíllo se establecieron en 263.615 electores, un 6,31% del total. En 2022, la cifra fue de 284.027 papeletas, un porcentaje del 7,70%.

Marinaleda, la mayor victoria de Por Andalucía

Esto, en parte, es gracias a sus bastiones. Los nueve municipios en los que venció Por Andalucía han sido Marinaleda, Trebujena, Casriche, Montalbán de Córdoba, Badolatosa, Pedrera, Teba, Nueva Cartaya y El Coronil.

Marinaleda fue el lugar donde la coalición ganó con un porcentaje mayor de voto, el 57,77%. Fueron un total de 911 votos los que recibieron los de Antonio Maíllo en esta localidad. Por contra, Adelante Andalucía se estancó en los 170.

Victoria agridulce en Trebujena

Caso similar, pero muy distinto es el de Trebujena. Los trebujeneros volvieron a apoyar a Por Andalucía en masa, con más del 40% de los votos. Sin embargo, esto supuso una caída de casi 6,77 puntos porcentuales para los de Maíllo. Los votos fueron a parar a Adelante Andalucía, que experimento un gran crecimiento. Si en 2022 recibieron el apoyo de 330 personas, esta vez sumaron 954 votos.

Casariche fue el tercer pueblo que más apoyo le prestó a Por Andalucía. Un 40% de los casaricheños optaron por seguir brindando su apoyo a la coalición en la que se integra Izquierda Unida. De hecho, subieron los votos en casi 4 puntos porcentuales.

Otro feudo tradicional de la izquierda donde ganó Por Andalucía fue el Coronil. Aquí la victoria no fue tan aplastante. De hecho, como casi siempre, el PSOE amenazó la victoria de la coalición. En total, fueron 769 personas las que optaron por la papeleta de Por Andalucía en El Coronil.