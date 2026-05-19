Cádiz, Puerto Real o Dos Hermanas: los 10 bastiones de Adelante Andalucía en las elecciones del 17M

Adelante Andalucía ha sido quizá la gran sorpresa de las pasadas elecciones autonómicas. Basta solo ver que la formación liderada por José Ignacio García ha cuadruplicado sus escaños este 17M, pasando de dos a ocho diputados. "Aún no lo hemos conseguido, pero hoy sí podemos decir que le hemos quitado la mayoría absoluta al Partido Popular", aseguró el propio García la misma noche electoral.

Esta formación andalucista obtuvo 401.732 sufragios el pasado domingo (un 9,62% del total de votos emitidos), según datos oficiales de la Junta. Un resultado que ha colocado a este partido como el cuarto con más representación en el Parlamento andaluz, logrando el sorpasso a la coalición de Por Andalucía. "Hay una nueva fuerza emergente e identitaria que responde a una actualidad de muchas necesidades", resaltó la exdirigente de Adelante, Teresa Rodríguez.

Y aún hay más datos que reflejan ese salto electoral: en dos provincias fueron la tercera fuerza política. Concretamente, en Cádiz y Sevilla, donde la candidatura de José Ignacio García quedó por encima del partido de Abascal: "Es posible superar a Vox desde la izquierda. Y tiempo al tiempo, porque vamos a hacerlo con todas", advirtió el líder de esta organización política el pasado 17 de mayo. "Lo vamos a conseguir desde el soberanismo, desde el andalucismo, desde el feminismo, desde la lucha lgtbiq, desde el anticapitalismo".

Los 10 bastiones de Adelante Andalucía

Acercando aún más la lupa sobre el mapa electoral, el municipio en el que Adelante Andalucía ha sacado su mejor dato está precisamente en la provincia de Cádiz: Puerto Real. En esta localidad próxima a la capital gaditana, esta formación de izquierdas ha obtenido el 25,65% del total de votos, situándose como la segunda con más apoyos (después del PSOE). Es decir: uno de cada cuatro sufragios ha ido a parar a la candidatura andalucista.

Su siguiente mejor resultado se ubica a solo unos pocos kilómetros de allí, en Cádiz. Y no es extraño: la Tacita de Plata es uno de los bastiones de Adelante Andalucía. De hecho, ahí celebró uno de los actos centrales de su campaña. Es "la cuna del partido", tal como apuntó en aquel mitin José Ignacio García. Y es en esta ciudad donde el porcentaje de votos ha alcanzado el 23,94%, siendo también la segunda fuerza política (tras el PP y por delante del PSOE).

En la misma posición se ha quedado en Trebujena, en la provincia gaditana, donde ha conseguido el 22,60%. Solo que con una diferencia: en este municipio ha ganado la coalición Por Andalucía (40,08%). Y desde ahí a la sierra de Huelva, porque Adelante Andalucía ha cosechado el 21,42% de los votos en la pequeña localidad de Linares de la Sierra, de apenas 280 habitantes.

El quinto mejor porcentaje lo ha obtenido en Sevilla, más concretamente en Gilena, con el 16,20%. Y en el siguiente puesto de esta clasificación está una de las grandes ciudades de la comunidad autónoma: Jerez de la Frontera. En su ciudad de origen, José Ignacio García se ha quedado con el 16,19% de los sufragios. Por su parte, en San Fernando, otro de los municipios más poblados de Cádiz, ha obtenido el 15,95%.

En la sierra de Cádiz está el octavo mejor porcentaje de Adelante: en El Bosque, con el 15,75%. El noveno puesto de este ranking es Palomares del Río, una localidad sevillana en la que este partido andalucista ha logrado el 15,53%. Y cerrando esta lista, en décimo lugar, uno de los bastiones clásicos del socialismo: Dos Hermanas, ciudad en la que se han quedado con el 15,37% de los votos en un 17M para el recuerdo en esta joven formación.