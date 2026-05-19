José Ignacio García rechaza facilitar una investidura de Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía: "No hay margen de acuerdo"

El futuro gobierno de la Junta de Andalucía depende de la negociación. La imagen que ha surgido de las elecciones autonómicas de este pasado domingo es muy distinta a la que había hasta ahora. El PP de Juanma Moreno ha perdido la mayoría absoluta y no podrá gobernar en solitario y las tres formaciones de izquierda (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) ya han rechazado su apoyo al popular.

La izquierda ha crecido en cuatro escaños en la comunidad de la mano de Adelante Andalucía, sin embargo, esto no ha sido suficiente para superar al bloque de la derecha. El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, dependerá de Vox para poder repetir al frente de San Telmo, después de que el resto de formaciones hayan rechazado "radicalmente" abstenerse para permitir que sea presidente.

Adelante "le ha quitado votos a Vox"

Como ya hizo el PSOE este lunes, el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dejado claro que su formación no dejará "margen de acuerdo" a una negociación para que Moreno repita al frente de San Telmo. García, que ha dado una entrevista en TVE, ha puntualizado que el objetivo de su formación en esta nueva etapa será convertirse en "una herramienta útil para echar a las derechas", aunque distanciada del PSOE.

"Intentaremos sacar nuestras propuestas, pero clarísimamente nosotros vamos a hacer la oposición más dura y contundente a un señor que está privatizando la sanidad, que está privatizando la universidad y que ha hecho cosas como lo de los cribados de cáncer de mamá, que nos pone todavía los vellos de punta a todo el mundo", ha defendido para apuntar que "había una necesidad de otra izquierda diferente".

García defiende que su formación "le ha quitado votos a Vox". "En vez de para el odio vamos a intentar canalizarlo para más comunidad, más derechos, para señalar a los ricos, a los fondos de inversión, a los bancos, a la gente que está verdaderamente generando esas condiciones materiales que oprimen a mucha gente", ha explicado para lamentar que el problema de la izquierda es que le vota "poca gente".

Maíllo cree que Vox entrará en el Gobierno

Tampoco se abstendrán los diputados de Por Andalucía. Su líder, Antonio Maíllo, ha explicado en TVE que "Vox va a escenificar que el PP depende de él". De hecho, el líder nacional de Izquierda Unida ha puntualizado que "para ello tiene que ser determinante que Vox entre en el gobierno". Maíllo ha asegurado que "lo van a vestir con envoltorio como mejor considere, pero van a llegar a un acuerdo porque sus intereses son los mismos".

Pese a su vaticinio, el candidato de Por Andalucía ha señalado que esta situación "supondría el fin del proyecto estratégico de lo que quiere vender Moreno", en referencia a la vía andaluza y el perfil de moderación que presenta el actual presidente autonómico. Aun así, ha recordado que el PP "ya pactó" con Vox para su investidura en 2018: "Él es un señor muy de derecha y de hecho está haciendo la agenda que firmó con Vox desde 2018".

Con todo, Maíllo ha reconocido que el no está "satisfecho" con los resultados obtenidos por su coalición en las elecciones. "En política se está para asumir retos y hay que asumir también lecciones y responsabilidades y yo la tengo en no haber conseguido unos resultados mucho mejores", ha puntualizado para lamentar que "el arraigo territorial" de los partidos de Por Andalucía no ha evitado el sorpasso de Adelante.