Juanma Moreno califica de "insólita" y "muy grave" la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: "Va a traer consecuencias"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, ha calificado este martes de “insólita” y “muy grave” la imputación del expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en el ‘caso Plus Ultra’, al tiempo que ha recordado su participación en la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo en apoyo a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero.

Agentes de la Policía Nacional han registrado desde pasadas las 9:00 de este martes el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, situado justo enfrente de la sede del PSOE de la calle Ferraz. Una hora después los agentes abandonaron el edificio con tres maletines. La investigación atribuye indiciariamente al expresidente socialista los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así después de que este martes se haya conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales.

Investigación del caso Plus Ultra

El presidente de la Junta en funciones ha señalado que "es verdad que siempre ha habido sospechas y e informaciones que han circulado, especialmente en los últimos meses, de sus conexiones con Venezuela, de sus empresas y de sus posibles comisiones". "Eso ha circulado en los medios de comunicación y también en los propios mentideros de Madrid, pero es verdad que nunca hasta ahora había habido un proceso de investigación seria y ni mucho menos una imputación a un expresidente".

Para Moreno, es "algo insólito y que, sin duda alguna, va a traer consecuencias y sobre todo explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años". En su opinión, esto va a hacer "tambalear muchas cosas en el propio Gobierno central y en el propio sanchismo".

Impacto político en Andalucía

Ha añadido que Zapatero ha estado en "bastantes ocasiones" en Andalucía "apoyando a la señora Montero" y es una "de las grandes referencias del sanchismo y uno de los grandes puntales" donde la candidata del PSOE-A a la Junta y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "han apoyado".

"Estamos hablando ya no solamente de un hecho insólito, que un expresidente del gobierno esté imputado, sino también que es uno de los referentes de esta estructura que el sanchismo ha creado a lo largo de estos ocho años", ha recalcado.