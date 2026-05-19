La Junta de Andalucía se prepara para el 'parón' si no hay pacto rápido con Vox: ni nuevas oposiciones ni gastos a largo plazo

El Gobierno andaluz arranca una etapa en funciones de duración incierta. El resultado de las elecciones del 17M deja claro que Juanma Moreno seguirá siendo presidente pero no cuándo lo conseguirá ni cuál será la composición final que tendrá su Consejo de Gobierno porque esto depende de las negopciaciones con Vox, que tiene "la llave". Esta situación, advertida durante toda la campaña por parte del PP, tendrá sus consecuencias. Arranca una etapa de "gestión limitada".

El presidente andaluz fijó como una de sus advertencias en la recta final de campaña que el "lío" de pactar con Vox podría dejar bloqueadas las convocatorias de oposiciones. "Se podrán mantener todos los procesos en marcha pero no se pueden convocar nuevos", explicó la portavoz del gobierno, Carolina España, tras la primera sesión de esta etapa del Consejo de Gobierno.

Básicamente, durante las próximas semanas (o meses en función que como avancen las negociaciones) el Gobierno andaluz no podrá "realizar acciones que comprometan políticamente al futuro gobierno o que impliquen decisiones estructurales".

Las limitaciones del Gobierno andaluz, al detalle

Concretamente, el Gobierno andaluz, mientras no haya un acuerdo de investidura no podrá enviar proyectos de ley al Parlamento como un presupuesto o cualquier iniciativa legislativa. De esta forma, mientras no haya pacto no saldrán adelante las últimas leyes que quedaron bloqueadas al no poder culminarse antes de la convocatoria electoral, como es la Ley de Turismo Sostenible.

La Junta de Andalucía tampoco puede aprobar decretos-leyes ni medidas legislativas que impliquen un aumento o reducción del gasto "salvo en casos de urgente y extraordinaria necesidad". En esta línea tampoco está autorizado a dictar reglamentos o normativas de rango general o a realizar cambios estructurales en las consejerías como nombramientos de altos cargos.

Al igual que ha ocurrido durante la campaña, la ley prohibe que se puedan realizar campañas de publicidad instituciona. que tengan "carácter electoralista o de inauguración de obras".

Convenios con el Gobierno de España

La consejera de Hacienda, Carolina España, puso especialmente el acento en los acuerdos y convenios con el Gobierno de España y otras administraciones. "Hay convocadas varias conferencias sectoriales en materia de vivienda o empleo a las que asistiremos pero no podremos formalizar los acuerdos", explica.

Así, según el análisis legislativo realizado por el Gobierno andaluz está restringida la firma de convenios que "comprometan gastos a largo plazo". Esta limitación afectará especialmente a ámbitos como la vivienda o el empleo en los que están previstas reuniones a corto plazo.