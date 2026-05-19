La Junta lanza el plan definitivo para que los hoteles andaluces ahorren costes y mejoren su sostenibilidad este verano

Andalucía encara el inicio de la temporada de verano con el reto de mantener su liderazgo como destino de vacaciones y avanzar hacia un modelo más circular y eficiente. En ese contexto, la Junta de Andalucía impulsa el proyecto “Turismo de Andalucía, una industria eficiente”, dirigido a establecimientos turísticos de la comunidad, con formación, asesoramiento y recursos que no solo mejoren la rentabilidad, competitividad y futuro del sector, sino que también lo hagan más sostenibles.

Temporada alta: más ocupación, más consumo y más responsabilidad

Andalucía alcanzó un récord histórico con “37,9 millones de visitantes y más de 30.000 millones de euros de impacto económico” durante los meses de verano de 2025. Lo que eleva al sector turístico como uno de los engranajes económicos principales de nuestra comunidad. Pero ante esta demanda debemos estar preparados.

¿Cómo te ayuda el proyecto?

"Turismo de Andalucía, una industria eficiente" se integra con tres ejes principales. / El Correo

A más ocupación, mayor consumo de electricidad, climatización, agua, lavandería y generación de residuos. Por eso, la sostenibilidad no debe plantearse solo como una cuestión de responsabilidad ambiental, sino también como una herramienta de ahorro, reputación y mejora del servicio.

Estos son los beneficios de pertenecer al proyecto: Asesoramiento gratuito.

Informe de recomendaciones sostenibles personalizado.

Formación presencial y online para responsables y trabajadores.

Información sobre convocatorias y normativas.

Recursos divulgativos y materiales de apoyo.

Placa de reconocimiento como establecimiento colaborador.

El propio proyecto incide en la idea de que “la eficiencia permite reducir costes operativos, mejorar la gestión hídrica, reforzar la imagen del establecimiento y aumentar su competitividad en el mercado”. Es por ello, que desde la Junta trabajan para asesorar, formar y sensibilizar de manera gratuita y personalizada a los propietarios de los alojamientos turísticos y de restauración de Andalucía.

¿Cómo inscribirse en el programa?

Pueden acceder a este programa todos los establecimientos turísticos y de restauración inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA). / El Correo

Para acceder a estos cursos, los establecimientos interesados deben cumplir un requisito previo: estar inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) como alojamiento turístico. A partir de ahí, el inicio del trámite es sencillo y puede realizarse a través de dos vías: mediante el cuestionario habilitado en la página web de Andalucía Turismo Eficiente o escribiendo al correo electrónico facilitado por el proyecto.

Pincha aquí para acceder directamente a la solicitud. También puedes solicitar asesoramiento escribiendo al mail: establecimientos.turismo.sostenibilidad.ctae

Una vez recibida la solicitud, el equipo técnico analizará cada caso de forma individualizada y contactará telefónicamente con los propietarios o responsables del alojamiento para concertar una visita. Durante esa visita, los expertos realizarán distintos cuestionarios dirigidos tanto al personal como a los clientes, con el objetivo de evaluar la situación del alojamiento y determinar su margen de mejora en materia de sostenibilidad.

¿A quién va dirigido? Hoteles, hostales, alojamientos rurales y campings.

Hostelería y restauración.

Viviendas de uso turístico.

Agencias de Viaje.

Turismo activo.

Tras este diagnóstico inicial, el establecimiento recibirá un certificado con las actuaciones realizadas y podrá acceder a la formación online y presencial que comenzó en mayo y continuará durante todo el mes de junio. Además, aquellos participantes que completen el 100% de la asistencia obtendrán un diploma de aprovechamiento, que acreditará su participación en las acciones formativas impulsadas por el proyecto.

Tres ejes: energía, agua y economía circular

Se realizarán un total de 18 cursos por toda Andalucía con sesiones de mañana y tarde. / El Correo

El programa pone el foco en tres ámbitos especialmente sensibles para los alojamientos turísticos: el consumo de energía, la gestión del agua y la economía circular. A partir de estos ejes, la iniciativa busca ayudar al sector a reducir consumos, optimizar recursos y avanzar hacia una actividad más eficiente y respetuosa con el entorno.

Promovida por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, esta actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con Fondos Next Generation EU, dentro del Componente 14, relativo al Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico.

Con este impulso, Andalucía refuerza su apuesta por un modelo turístico alineado con los estándares europeos, más competitivo y preparado para responder a los retos de sostenibilidad que afronta el sector andaluz ante el inicio de la temporada alta un año más.