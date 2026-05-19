Llegan noches tropicales a Andalucía y un fin de semana con dos escenarios, según Aemet

El periodo veraniego, anticiclónico y sin lluvias que afectará a Andalucía esta semana dará lugar a noches tropicales, es decir, aquellas en las que no se baja de 20 grados. Esto podría suceder en zonas del sur peninsular, por ejemplo en ciudades como Málaga o Almería el jueves, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet. Una circunstancia nocturna que seguirá el viernes en Sevilla, Cádiz y Almería. Para el fin de semana hay una gran incertidumbre con dos posibles escenarios, uno con un aumento de temperaturas y otro con una disminución, una incertidumbre que podrá resolverse en las próximas horas.

Llega un verano anticipado

Según informa la página web de Aemet, consultada por El Correo de Andalucía, el ascenso será progresivo desde este martes, con Sevilla como una de las capitales más cálidas, al pasar de los 31 grados a los 35 el miércoles, 37 el jueves y 38 el viernes. También apretará el calor en Córdoba, que subirá de los 29 a los 35 grados entre martes y viernes, y en Jaén, que pasará de 27 a 35 grados. En Granada se alcanzarán los 33 grados el viernes, mientras que Huelva llegará a 33, Almería a 31, y Cádiz y Málaga se moverán en valores más moderados, con máximas de 29 grados al cierre de la semana laboral. Las mínimas también irán al alza, con noches ya muy templadas en puntos como Cádiz, Sevilla y Almería, donde el viernes no se bajará de los 20 o 21 grados.

De cara al fin de semana y al lunes, la previsión mantiene un ambiente muy caluroso en buena parte del interior andaluz. El sábado, Sevilla alcanzará los 37 grados, Córdoba los 36, Granada y Jaén los 34, y Huelva los 33, mientras que Cádiz, Málaga y Almería quedarán entre los 26 y 28 grados. El domingo se notará un descenso en algunas capitales, con Sevilla en 35 grados, Córdoba y Jaén en 34, Granada en 32, Almería en 30, Huelva en 29, Cádiz en 28 y Málaga en 27. Para el lunes, el calor volverá a repuntar en el valle del Guadalquivir, con 36 grados en Sevilla y Córdoba, 34 en Granada y Jaén, 30 en Almería, 28 en Málaga y 27 en Cádiz y Huelva. En Almonte, municipio de referencia para la romería del Rocío, las máximas pasarán de los 37 grados del viernes a los 36 del sábado y 33 el domingo y lunes.

Dos escenarios el fin de semana: o suben o bajan las temperaturas

De cara al fin de semana, Aemet mantiene abierta una doble posibilidad en la evolución del tiempo en general en España. Según ha explicado Rubén del Campo, algunos escenarios prolongan las altas temperaturas y el tiempo estable en prácticamente todo el país, mientras que otros apuntan a un aumento de la inestabilidad, con chubascos en la mitad norte y un ambiente más fresco en general. En el caso de Andalucía, sin embargo, ese posible cambio llegaría muy matizado, ya que el propio portavoz señala dos excepciones: el área mediterránea, donde las temperaturas podrían incluso subir algo más, y el valle del Guadalquivir, donde el calor continuaría.

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Por tanto, aunque la previsión aún debe afinarse en próximas actualizaciones, el escenario andaluz sigue marcado por el dominio del sol, la influencia anticiclónica y la ausencia de lluvias relevantes. La incertidumbre se centra más en si las temperaturas bajarán ligeramente en algunas zonas o si se mantendrá el episodio cálido casi sin cambios. En cualquier caso, el interior de la comunidad, especialmente provincias como Sevilla, Córdoba y Jaén, seguirá bajo un ambiente claramente veraniego, con máximas elevadas en las horas centrales del día.