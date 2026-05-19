El Ejido
Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos menores, en un tiroteo en El Ejido
El autor de los disparos se ha dado a la fuga. Según los primeros indicios es un familiar de las víctimas
Dos personas han muerto y otras cuatro, entre ellas dos menores de edad, ha resultado heridas de gravedad a última hora de este lunes en un tiroteo registrado en el municipio almeriense de El Ejido.
Fuentes próximas al caso han informado a EFE de que los primeros avisos relacionados con este suceso se han registrado alrededor de las 23:15 horas, en la zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad vecina de Balanegra.
Tras este incidente violento han sido desplazados diferentes efectivos de la Guardia Civil, entre ellos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), así como distintos equipos médicos para atender a los heridos por arma de fuego.
Las fuentes consultadas apuntan que el presunto autor de los disparos es un varón que se encuentra fugado, quien presuntamente es familiar de todos o parte de los tiroteados en El Ejido.
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