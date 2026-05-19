El PSOE de Andalucía apoya a Zapatero tras su imputación por el caso Plus Ultra: "Es un servidor público que ha mejorado la vida de millones de españoles"

Dirigentes socialistas de toda España han salido en tromba a defender al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigarlo en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias. Además, ha ordenado registrar su despacho y la empresas de sus hijas en Madrid.

En el caso de Andalucía, el portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha trasladado este martes públicamente su "apoyo" al que fuera presidente del Gobierno, a quien ha reivindicado como "un servidor público que ha mejorado la vida de millones de españoles". Así lo ha dejado escrito el también exalcalde socialista de Granada en una publicación en su cuenta en la red social X.

"Todo mi apoyo a un servidor público que ha mejorado la vida de millones de españoles/as y en el que confío plenamente", ha escrito el portavoz del PSOE-A en su cuenta en 'X', en un comentario en el que, además, ha compartido el vídeo que ha difundido este martes el propio Zapatero, en el que el expresidente defiende que todas sus actividades públicas y privadas son legales, y niega haber realizado ninguna gestión a favor del rescate millonario a la aerolínea 'Plus Ultra'.

Además de la de Francisco Cuenca, en las últimas horas se han difundido por redes sociales otras muestras de apoyo de socialistas andaluces a José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse esta investigación sobre él.

Apoyos desde Cádiz y Jaén

Así, el secretario general del PSOE de Cádiz y alcalde del municipio gaditano de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha compartido también el vídeo de Zapatero, así como una foto de él con el expresidente, y un mensaje de "apoyo, hoy y siempre", al que fuera también secretario general del PSOE entre los años 2000 y 2012.

"Quienes defendemos la convivencia, la paz y los derechos sociales sabemos de qué lado estar: con José Luis Rodríguez Zapatero", ha escrito Ruiz Boix, quien ha subrayado su "respeto total a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia ante el ruido mediático", así como ha reivindicado que el "legado" del expresidente es "paz, derechos y dignidad democrática".

Por su parte, el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva federal del PSOE y diputado nacional por Jaén, Juan Francisco Serrano, ha escrito también en las últimas horas un mensaje en el que traslada su "apoyo" y "amistad" al "presidente Zapatero".

En el mismo apunte en 'X', el diputado jiennense reivindica a Zapatero como "el presidente que acabó con ETA, que legalizó el matrimonio igualitario, que sacó las tropas de Irak y que gobernó con dignidad democrática", y subraya que es "un ejemplo para todos nosotros".

"Su hoja de servicios a España es intachable y su honestidad, fuera de toda duda", remacha Juan Francisco Serrano en su comentario en defensa de Zapatero, que, no obstante, concluye con la apostilla de "respeto absoluto a su presunción de inocencia y a la Justicia".

Respaldo de la presidenta del PSOE de Sevilla

También la veterana socialista andaluza y presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, ha salido en defensa de Zapatero, del que ha compartido una foto en la que aparecen ellos dos y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, con quien el expresidente ha compartido tres mítines --en Cártama (Málaga), Huelva y Cádiz-- en la reciente campaña electoral de los comicios andaluces del pasado domingo, 17 de mayo, a los que la también exvicepresidenta y exministra de Hacienda concurrió como candidata socialista a la Junta.

Además, Amparo Rubiales ha publicado varios comentarios a favor de Zapatero, y uno en el que anima a los socialistas a "salir en masa a la calle por Zapatero y su trabajo inmenso y extraordinario por nuestros derechos".

El expresidente del PSOE-A y exconsejero de la Junta Manuel Pezzi también se ha posicionado a favor del expresidente Zapatero en un 'tuit' que ha dejado fijado en su cuenta de X y en el que define al líder socialista como "amigo y compañero".

"Fui diputado en el Congreso contigo de Presidente. Un orgullo", traslada Manuel Pezzi en este mensaje, en el que asimismo señala que le "tocó también vivir de cerca la cacería de la causa política de los ERE de Andalucía y seguir la de la familia del Presidente".

En alusión a "la derecha y ultraderecha", el veterano socialista advierte de que "no pararán". "Su ansia de poder absoluto es tan desmedida, que si pueden, pasarán por encima de leyes y de cualquier presunción de inocencia. El mandato 'el que pueda hacer que haga' es su dogma curricular. A tu lado, Presidente", concluye su comentario en defensa de Zapatero el expresidente del PSOE-A.