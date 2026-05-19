El pueblo andaluz en el que gana Vox: un municipio de Almería donde gobernaba la izquierda hasta 2023

Vox fue la gran vencedora de las elecciones andaluzas de este domingo. Los de Abascal podrán imponer sus condiciones de "Prioridad Nacional" a Juanma Moreno si este quiere gobernar. Sin embargo, la formación de ultraderecha solo ha sido la más votada en un pueblo en Andalucía: Rioja, en Almería, un lugar donde hasta 2023 gobernaron partidos de izquierdas en las municipales. Desde entonces, el bastón de mando lo mantiene Olga González Jurado, del PP.

Vox se impuso en un territorio donde el 60% de la población introdujo papeletas de partidos de derecha o extrema derecha. El 30,52% apostó por Vox, el 29,06% lo hizo por el PP y un 2,47% votó a Salf. Además, la Falange recibió cuatro votos, algo que no ocurrió en 2022.

En este territorio, Vox ha pasado de ser la tercera fuerza, por detrás de PP y PSOE a ser la primera. Solo 10 votos le han separado del PP (210 a 200), pero han superado en 62 al PSOE. Cabe destacar que en este pueblo también han caído las formaciones de izquierda. Por Andalucía solo recibió 84 votos (109 fueron en 2022), mientras que Adelante Andalucía subió muy ligeramente de 7 a 12.

Esta localidad está encuadrada en la comarca del Bajo Andarax y cuenta con una población aproximada de 1.600 habitantes. Feudo tradicional de la izquierda, Vox solo recibió en las pasadas elecciones municipales 15 votos y se quedó fuera del Ayuntamiento. De hecho, el pleno del consistorio está compuesto por 3 concejales del PP otros tantos del PSOE y los mismos de Con Andalucía-Izquierda Unida.

En las primeras elecciones democráticas, aquí venció el Partido Comunista. Tras varios comicios ganando el PSOE, llegó el turno de Izquierda Unida, cuya alcaldesa estuvo gobernando hasta 2019. En el periodo que abarca hasta 2023, volvió el PSOE. La actual legislatura es la primera en la que gobierna el PP.

Un crimen reciente asoló a la localidad

Hace poco más de un mes, Rioja fue noticia por el crimen ocurrido en un cortijo de la localidad. La Guardia Civil se desplegó en la comarca del Bajo Andarax de Almería en busca de un hombre que mató a tiros a su cuñada y dejó malherido a su hermano a finales del mes de marzo. También estaba involucrada en el crimen su mujer. Se trataba de una familia que residía en el pueblo desde hace muchos años. Durante el registro de la casa, los agentes de la Benemérita encontraron 1.400 plantas de marihuana.

Vox ha sido segunda fuerza en Almería

Vox ha sido la fuerza política que más ha sudido en Almería, a pesar de la victoria aplastante del Partido Popular. Tanto es así que los de Abascal han logrado ser la segunda fuerza en la provincia, colocando tres diputados en el Parlamento andaluz por la provincia almeriense.

Los de Abascal y Gavira fueron elegidos por 69.689 votantes en la provincia, 2,47 puntos porcentuales más que en 2022. Si en los pasados comicios se quedaron a 3.000 votos del PSOE, esta vez han superado a los socialistas por 5.000.

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Ni siquiera la suma de las izquierdas les habría inquietado. Y eso que Adelante Andalucía también aumentó su electorado en casi 5.000 personas, quedándose en 9.306.