Vox presiona a Juanma Moreno y al PP para entrar en el gobierno de Andalucía: "No vamos a regalar nuestros votos y los vamos a hacer valer"

Vox ha vuelto a avisar al PP: no apoyará un gobierno en minoría de Juanma Moreno. Pepa Rodríguez Millán, portavoz de la formación de ultraderecha en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que no van "a regalar" sus votos: "Los vamos a hacer valer".

A pesar de que el deseo del actual presidente en funciones es gobernar con el apoyo puntual de los de Abascal, estos no están por la labor. Vox quiere integrarse en el Gobierno de Moreno por primera vez y llevar a cabo una fórmula similar a la que ya se realizó con Ciudadanos en el primer mandato de Moreno. "No nos presentamos para regalar nuestros votos ni para hacer lo que Moreno Bonilla quiera, lo que vamos a hacer es hacer valer nuestro apoyo".

Por el momento, no han trascendido las medidas que Vox tratará de imponer a Moreno para gobernar en coalición, ya que actualmente se están negociando. La "prioridad nacional", tan repetida en campaña e introducida en los acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y, muy posiblemente, en Castilla y León, será una de las prioridades de Vox para alcanzar el acuerdo.

Millán ha señalado que "con Vox, los españoles van a ser lo primero para acceder a las ayudas públicas, para articular las políticas para garantizar el acceso a la vivienda y para desterrar las políticas que están relegando a los españoles, como las políticas verdes, la burocracia interminable o un modelo de gestión de los servicios públicos que está poniendo a los españoles en último lugar".

"Nuestro único interés y prioritario es que se hable de las medidas, las políticas y las leyes", insistió la portavoz en el Congreso.

PSOE y las izquierdas ya le dieron un portazo a Moreno

Vox es la única alternativa que tiene Moreno Bonilla para formar Gobierno. El director de campaña del PSOE, Fernando López Gil, ya advirtió que "no existe ninguna posibilidad de que el PSOE se abstenga para que gobierne un partido que se ha dedicado a destrozar la sanidad pública, y que tiene entre su eje prioritario de acción del Gobierno el desmantelamiento de todo lo público, no solamente de la sanidad".

Adelante Andalucía también descartó abstenerse. "¿Cómo vamos a hacer eso nosotros? Somos oposición a ese gobierno y vamos a combatir a un gobierno que está privatizando la sanidad, que se está cargando la universidad pública y la dependencia. Somos la oposición del futuro al PP y, por supuesto, no vamos a hacer presidente a Moreno Bonilla", aseguró José Ignacio García.

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Maíllo también cerró la puerta. "Hemos tenido una posición muy nítida. No hemos hecho ojitos ni tonteado con el PP, y no lo vamos a hacer".