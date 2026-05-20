Aemet pone en aviso a una provincia andaluza este jueves: levante de hasta 80 km/h y fuerza 7 en la costa

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo este jueves en Andalucía, en un contexto de estabilidad general, cielos despejados y calor, con 37 grados a la sobra en algunos puntos. La provincia afectada con aviso amarillo es Cádiz, por fuertes vientos de levante y oleaje.

El aviso en Cádiz: vientos de hasta 80 km/h dependiendo de las zonas

La Aemet mantiene este jueves aviso amarillo en la provincia de Cádiz por viento de Levante y fenómenos costeros. El aviso por viento estará activo entre las 9.00 y las 17.00 horas en la Campiña gaditana y en el Estrecho, con rachas máximas previstas de 70 km/h en la primera zona y de hasta 80 km/h en el área del Estrecho. En la Campiña, las rachas serán más probables en el entorno de Medina Sidonia, siempre asociadas a vientos de componente este.

Además, el litoral gaditano y el Estrecho permanecerán también en aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 9.00 horas y hasta la medianoche, por el efecto del Levante. La previsión contempla viento de entre 50 y 61 km/h, equivalente a fuerza 7, especialmente al oeste del Estrecho. La probabilidad del aviso costero es mayor, entre el 40% y el 70%, frente al aviso por viento, que se sitúa entre el 10% y el 40%.

Comienzan a subir los termómetros

Andalucía en general afrontará este jueves una jornada de tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados en prácticamente toda la comunidad. La previsión apunta a un ascenso de las temperaturas en la vertiente atlántica, mientras que en el resto los valores se mantendrán con pocos cambios. Los vientos serán flojos variables, con predominio de la componente este, aunque el Levante, como decimos, volverá a ser el principal protagonista en el Estrecho, donde soplará con fuerza y no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

El contraste térmico respecto al miércoles se notará sobre todo en el interior occidental. Sevilla pasará de 35 a 37 grados, convirtiéndose en la capital andaluza más calurosa, mientras que Huelva subirá de 30 a 32, Jaén de 32 a 34 y Almería de 28 a 30 grados. También aumentarán las máximas en Córdoba, de 33 a 34 grados; Granada, de 31 a 32; y Cádiz y Málaga, que pasarán de 27 a 28 grados. Las mínimas también repuntarán en varias capitales, especialmente en Granada, Córdoba, Sevilla y Málaga, reforzando la sensación de ambiente casi veraniego.