Andalucía no registra por ahora casos del virus del Nilo: las lluvias y temperaturas suaves retrasan la circulación de mosquitos

Andalucía no ha detectado circulación del virus del Nilo por el momento. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias constata que no se han notificado casos en humanos de la fiebre del Nilo Occidental (VNO) desde que se inició el Programa de Vigilancia y Control el pasado 1 de mayo por parte de la Junta de Andalucía. El consejero en funciones, Antonio Sanz, ha apuntado al reciente episodio de lluvias y temperaturas suaves como causa de la merma en el número de infecciones.

En una visita este miércoles al puesto de mando avanzado ubicado en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, Sanz ha confirmado que "no ha detectado circulación del virus en la comunidad autónoma hasta ahora" entre los humanos. Según detalla, a pesar de la búsqueda activa de gastos tampoco se ha constatado la presencia de casos en aves silvestres o équidos. En los motivos de la baja circulación del virus del Nilo esta primavera, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones ha señalado que es una situación "anómala" debida a "las lluvias de los últimos días y las temperaturas suaves".

El Programa de Vigilancia y Control de la fiebre del Nilo Occidental (VNO) en Andalucía contempla la vigilancia de cuadros neuroinvasivos y de casos leves en humanos durante la temporada de mayor actividad del vector. Hasta ahora se han realizado estudios de laboratorio a 125 pacientes, de los que 47 son pacientes con meningitis víricas, y se ha descartado en todos los casos que se deba al VNO. En el ámbito de la vigilancia animal, se han analizado 95 aves silvestres para la detección, entre otros agentes, sin que se haya identificado ninguna muestra positiva. Tampoco se ha detectado ningún caso positivo en équidos.

Incrementos de capturas en Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada

En cambio, la Junta de Andalucía sí ha detectado incrementos moderados en las densidades de capturas en algunos municipios. Fuente de Piedra (Málaga) y Villamanrique de la Condesa (Sevilla) arrojan densidades por encima de las 100 hembras de especies transmisoras, mientras las trampas instaladas en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Motril (Granada) han capturado más de 200 hembras de especies transmisoras. El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores por debajo de las 100 hembras de especies transmisoras, aunque se espera que aumenten progresivamente en las próximas semanas a medida que suban las temperaturas.

La vigilancia entomológica, basada en el trampeo de mosquitos, comenzó el 4 de mayo con la activación de 27 trampas propias de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en las provincias de Cádiz y Sevilla, cuyo número se incrementará progresivamente, junto con las del resto de provincias, hasta completar las 120 trampas previstas. Asimismo, se encuentran operativas las 20 trampas de la Diputación de Huelva y las del Observatorio de Mosquitos del Guadalquivir de la Estación Biológica de Doñana-CSIC que, junto a las de la Diputación de Sevilla, se integran en el programa de vigilancia y control de la Junta de Andalucía.

Precaución durante la Romería del Rocío

Ante el inicio de la peregrinación de numerosas hermandades del Rocío en toda Andalucía, Antonio Sanz ha recomendado a los romeros que se protejan de las picaduras de los mosquitos y otros vectores de enfermedades zoonóticas, como las garrapatas. El consejero ha señalado la importancia de emplear repelente, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, evitar el contacto con la vegetación y caminar por la zona central de los caminos.

Más allá de las palabras de Antronio Sanz, la Diputación de Sevilla ya anunció que reforzará su participación en el Plan Romero 2026. Lo hará con un dispositivo específico de vigilancia y tratamiento frente a los mosquitos que pueden transmitir el Virus del Nilo Occidental (VNO). La fumigación tendrá lugar del 11 y el 29 de mayo, mientras los peregrinos caminen junto a sus hermandades rumbo a El Rocío alcanzando una superficie de 1.542,46 hectáreas de caminos, zonas de paso y parcelas de descanso utilizadas por las hermandades durante sus recorridos de ida y vuelta. La intervención se dirige a espacios incluidos en los entornos periurbanos de 15 municipios.

Por municipios, Aznalcázar concentra la mayor superficie de parcelas, con el 31,8% del total, seguido de Villamanrique de la Condesa, con el 27,8%. En cuanto a las zonas de paso, los mayores porcentajes corresponden a Alcalá de Guadaíra, con el 17,7%, y Dos Hermanas, con el 15%. Les siguen Aznalcázar, Utrera y Villamanrique de la Condesa, cada uno con algo más del 12%. Las actuaciones previstas contemplan la intensificación de la vigilancia de zonas susceptibles de cría y la aplicación de tratamientos larvicidas.