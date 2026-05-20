La nueva imagen del paseo marítimo de Matalascañas: así avanzan las obras para que esté listo este verano

El paseo marítimo de Matalascañas (Huelva) está cada vez más cerca de recuperar la normalidad tras los importantes daños sufridos durante los temporales de invierno, que dejaron varias zonas destrozadas. Las obras de reconstrucción avanzan a buen ritmo y el objetivo es que el espacio esté operativo para la temporada de verano.

El grupo que sostiene al gobierno municipal de Almonte, Ilusiona, ha difundido en redes sociales nuevas imágenes del estado de los trabajos, en las que se aprecia el avance de la actuación. La previsión sitúa la finalización de las obras en el mes de junio.

La recuperación del paseo es clave para Matalascañas, tanto por su uso vecinal como por su importancia turística y económica. La localidad espera volver a contar con este espacio durante los meses de mayor afluencia de visitantes. Desde Ilusiona han defendido que la reconstrucción se ha realizado en menos de cuatro meses pese a las dificultades y han destacado que “Matalascañas no podía esperar”.

Los hechos: graves daños en el paseo y soluciones

El paseo marítimo de Matalascañas quedó seriamente afectado a comienzos de año por los temporales que golpearon la costa onubense, con daños extendidos a lo largo de aproximadamente 1,5 kilómetros. El episodio obligó a iniciar reparaciones de urgencia por el Ayuntamiento de Almonte y situó de nuevo el foco en la necesidad de proteger una zona especialmente expuesta al avance del mar. El consistorio almonteño llegó a calcular el impacto económico en torno a los nueve millones de euros, entre la recuperación del paseo y otras actuaciones vinculadas a la defensa del litoral.

Los nuevos episodios de viento, lluvia y oleaje registrados durante el invierno volvieron a tensionar la primera línea de playa, donde vecinos, hosteleros y empresarios siguieron con preocupación la evolución de los trabajos antes de la temporada alta. Mientras avanzan las reparaciones, continúa abierto el debate sobre las soluciones de fondo para Matalascañas, desde alejar parte del paseo de la costa hasta estudiar actuaciones que permitan ampliar la playa y reducir el riesgo ante futuros temporales.