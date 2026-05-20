Sin ola de calor pero con 40 grados: Andalucía se enfrenta al primer gran episodio de calor más intenso del año

La primavera dará paso esta semana a un ambiente plenamente veraniego en buena parte de la Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un ascenso acusado de las temperaturas durante los próximos días, con máximas que podrán rozar los 40 grados el viernes en zonas del suroeste, especialmente en Sevilla y Badajoz.

Según ha indicado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, los valores diurnos se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas, e incluso más de 10 grados en puntos de la mitad norte el jueves y, sobre todo, el viernes. En amplias zonas del país se superarán los 30 grados, mientras que los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir podrán rebasar los 35.

El calor no se limitará a las horas centrales del día. A partir del jueves, las noches también serán especialmente cálidas en puntos del centro y de la mitad sur peninsular, con mínimas por encima de los 20 grados, lo que se conoce como noches tropicales.

La jornada más calurosa será previsiblemente la del viernes. La AEMET apunta a que Sevilla y Badajoz estarán entre las capitales con temperaturas más altas, con máximas que podrían alcanzar entre 38 y 40 grados. También destacarán otras zonas cálidas del interior, como Toledo, Cáceres, Ciudad Real, Zaragoza o Lleida, con valores que rondarán o superarán los 34 y 35 grados.

Entre el jueves y el viernes se alcanzarán los 30 grados en amplias zonas de país, máximas de 38 grados en el Valle del Guadalquivir y noches tropicales por encima de los 20 grados en varias localidades

Este tipo de cambios bruscos de temperatura es algo habitual en mayo dado que se trata de un mes de transición entre las condiciones primaverales y las veraniegas. "Durante este periodo podemos pasar de días frescos con ambiente casi de marzo o abril a jornadas prácticamente veraniegas en muy poco tiempo", advierte la meteoróloga Mar Gómez, del equipo de 'eltiempo.es'. En este caso, el cambio brusco de temperatura se debe a la transición entre la masa de aire frío que dominó la semana pasada a la llegada de una dorsal subtropical que, a partir de este miércoles, favorecerá la circulación y entrada de aire cálido. Los modelos apuntan a que este fenómeno provocará un ascenso progresivo de las temperaturas que alcanzará su pico entre el jueves y el viernes.

Detalle diario de la subida de temperaturas en Sevilla La subida de temperaturas en Sevilla será progresiva durante los próximos días, con máximas que pasarán de los 35 grados de este miércoles a los 38 grados durante el fin de semana y el lunes. La previsión de la Aemet apunta a una semana estable, sin probabilidad de lluvia y con cielos mayoritariamente despejados o poco nubosos. Jueves 21 de mayo El ascenso térmico será notable. La máxima sube hasta los 39 grados, dos más que el miércoles, y la mínima también aumenta hasta los 18 grados. La jornada estará marcada por cielos despejados y ausencia total de precipitaciones. Viernes 22 de mayo Las temperaturas se mantienen en valores muy altos, con una máxima de 40 grados y una mínima de 20 grados. El cielo estará poco nuboso, con presencia de nubes altas durante la primera mitad del día. El viento soplará de componente este. Sábado 23 de mayo El calor dará un nuevo paso más. La máxima alcanzará los 39 grados, la temperatura más alta de la semana, mientras que la mínima será de 21 grados. La Aemet prevé cielos despejados y sin lluvia. Domingo 24 de mayo El ambiente seguirá siendo muy caluroso, con una máxima de 38 grados y una mínima de 20 grados. El cielo estará poco nuboso y el viento será flojo o en calma. Lunes 25 de mayo El calor continuará sin grandes cambios. Sevilla repetirá los 38 grados de máxima, con una mínima de 20 grados. La jornada estará marcada por cielos despejados y estabilidad absoluta. Martes 26 de mayo La previsión apunta a un leve descenso en las máximas, aunque el calor seguirá siendo intenso. La máxima bajará a 37 grados, mientras que la mínima será de 21 grados. El cielo permanecerá despejado.

Calor y noches tropicales

Los pronósticos apuntan a que en los próximos días se registrarán temperaturas por encima de los 30 grados en prácticamente todo el país. En zonas del nordeste y mitad sur, además, se espera que los termómetros se sitúen entorno a los 34 grados. En el valle del Guadalquivir, por ejemplo, podrían alcanzarse valores cercanos a los 40 grados. Y en puntos del sur se esperan mínimas por encima de los 20 grados por lo que, en la práctica, podrían darse las primeras noches tropicales del año. "Las altas temperaturas irán ganando terreno desde mediados de semana y se mantendrán altas durante varios días, especialmente en el centro, sur y nordeste peninsular", comenta la meteoróloga quien añade que, por el momento, "es posible que el ambiente cálido se prolongue durante el fin de semana e incluso parte de la semana siguiente en algunas zonas".

Registrar temperaturas cercanas a los 40 grados en mayo muestra, por un lado, cómo el cambio climático está impactando de forma directa en los termómetros españoles y, por otro lado, cómo podría ser el próximo verano. "En un planeta más cálido, los episodios de calor son más probables, pueden aparecer antes, durar más y alcanzar valores más extremos. No podemos atribuir un episodio concreto al cambio climático sin un estudio específico de atribución, pero sí podemos decir que este tipo de situaciones encajan en una tendencia de fondo: primaveras cada vez más cálidas y episodios de calor más tempranos", comenta Gómez a la par que lanza una advertencia: "La señal estacional apunta claramente a que el próximo verano será más cálido de lo normal sobre todo en puntos del interior peninsular donde estas anomalías podrían ser más destacadas".

De cara al fin de semana, la previsión presenta más incertidumbre. La llegada de un pequeño embolsamiento de aire frío podría provocar un descenso notable de las temperaturas en el noroeste, especialmente en Galicia, Asturias y parte de Castilla y León.