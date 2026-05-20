El tiempo en Andalucía
Sevilla lidera el calor hoy miércoles con 35 grados a la sombra, con 33 en Córdoba
Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso en todas las provincias
Andalucía vivirá este miércoles una jornada de tiempo estable, soleado y cada vez más caluroso, bajo la influencia de un anticiclón centrado en Europa que dejará cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la comunidad, según Aemet. No se esperan lluvias y el ambiente será plenamente seco, con un ascenso generalizado de las temperaturas que empezará a dejar valores más propios del verano en el interior.
Las máximas más altas se registrarán en el valle del Guadalquivir, con 35 grados en Sevilla, 33 en Córdoba y 32 en Jaén. También se superarán los 30 grados en buena parte del interior, con 31 grados en Granada, 30 en Huelva y valores muy elevados en municipios como Andújar, donde se alcanzarán los 36 grados, o Écija, Lebrija, Almonte y Loja, con máximas de 34 grados.
En el litoral, el calor será más moderado, aunque también con ambiente templado. Almería llegará a los 28 grados, mientras que Cádiz y Málaga se quedarán en 27 grados. En puntos costeros como Algeciras la máxima será más contenida, con 23 grados, frente a los 32 grados previstos en Jerez de la Frontera, donde se notará más el ascenso térmico.
Las mínimas se moverán entre valores frescos en algunos puntos del interior y registros más suaves en la costa. Granada bajará hasta los 9 grados, Córdoba hasta los 10, Sevilla y Málaga hasta los 14, mientras que Cádiz y Almería tendrán las noches más templadas, con 17 grados. Los vientos serán flojos y variables en general, aunque con intervalos moderados de levante en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho.
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