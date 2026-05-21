Aemet: Llega un episodio de calor "intenso y prolongado" que afectará a España y Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la llegada de un episodio de calor “muy intenso y prolongado” que dejará valores plenamente veraniegos en casi toda España, aunque “sin ser una ola de calor en sentido estricto”. En Andalucía, el ascenso será especialmente acusado en el valle del Guadalquivir, donde los termómetros podrán situarse entre los 36 y los 38 grados durante los próximos días.

Según Aemet, tras varios días con temperaturas por debajo de lo normal, ahora llega “todo lo contrario: un episodio de temperaturas muy altas para la época del año en la mayor parte del país”. La agencia destaca además que algunos días podrían incluso convertirse “en récords de día cálido para estas fechas”, en un episodio que se caracterizará principalmente por su “intensidad” y por unas temperaturas “extraordinariamente altas para la época del año”.

Sevilla, Córdoba y Jaén, las capitales más calurosas

En Andalucía, el calor tendrá su punto más alto en Sevilla, que alcanzará los 37 grados este jueves, repetirá esa máxima el viernes, subirá hasta los 38 grados el sábado y se mantendrá en 37 grados tanto el domingo como el lunes.

También se esperan valores muy elevados en Córdoba, con 34 grados este jueves, 35 el viernes, 36 el sábado, 35 el domingo y de nuevo 36 grados el lunes. En Jaén, los termómetros pasarán de los 33 grados de este jueves a los 35 grados el viernes y el sábado, antes de quedarse en 34 grados el domingo y el lunes.

El resto de capitales andaluzas también notarán el cambio de tiempo, aunque con registros más moderados. Granada llegará a los 34 grados viernes y sábado; Huelva alcanzará los 33 grados el viernes; Almería subirá hasta los 32 grados ese mismo día; mientras que Cádiz se moverá entre los 28 y 29 grados y Málaga entre los 27 y 28 grados.

Las máximas previstas en las capitales andaluzas

Jueves: Sevilla, 37 grados; Córdoba, 34; Jaén, 33; Granada, 32; Huelva, 31; Almería, 30; Cádiz y Málaga, 28.

Sevilla, 37 grados; Córdoba, 34; Jaén, 33; Granada, 32; Huelva, 31; Almería, 30; Cádiz y Málaga, 28. Viernes: Sevilla, 37 grados; Córdoba y Jaén, 35; Granada, 34; Huelva, 33; Almería, 32; Cádiz, 29; Málaga, 28.

Sevilla, 37 grados; Córdoba y Jaén, 35; Granada, 34; Huelva, 33; Almería, 32; Cádiz, 29; Málaga, 28. Sábado: Sevilla, 38 grados; Córdoba, 36; Jaén, 35; Granada, 34; Huelva, 32; Almería, 30; Cádiz, 29; Málaga, 27.

Sevilla, 38 grados; Córdoba, 36; Jaén, 35; Granada, 34; Huelva, 32; Almería, 30; Cádiz, 29; Málaga, 27. Domingo: Sevilla, 37 grados; Córdoba, 35; Jaén, 34; Granada, 32; Huelva, 31; Cádiz y Almería, 29; Málaga, 27.

Sevilla, 37 grados; Córdoba, 35; Jaén, 34; Granada, 32; Huelva, 31; Cádiz y Almería, 29; Málaga, 27. Lunes: Sevilla, 37 grados; Córdoba, 36; Jaén, 34; Granada, 32; Huelva, 31; Almería, 30; Cádiz y Málaga, 28.

Noches tropicales desde el viernes

El episodio no solo se dejará notar durante el día. Aemet prevé noches tropicales —aquellas en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados— desde el viernes en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. En Andalucía, esa situación se reflejará en capitales como Sevilla, con mínimas de 20 grados el viernes, domingo y lunes; Cádiz, que se moverá entre los 20 y 21 grados; y Almería, que rondará los 20 grados durante buena parte del periodo.

Otro de los aspectos destacados será la “duración” del episodio. Aunque todavía existe cierta incertidumbre en los pronósticos, los escenarios actuales apuntan a que esta situación de calor anómalo podría mantenerse, al menos, “hasta mediados de la próxima semana”.

Pese a la intensidad y persistencia del calor, Aemet insiste en que “no puede hablarse de una ola de calor en sentido estricto, ya que para ello sería necesario alcanzar temperaturas todavía más elevadas”. Aun así, tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas serán “propias de pleno verano” en buena parte de Andalucía.