Andalucía activa la fase de preemergencia del Infoca por incendios en Almería, Huelva y Málaga

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha activado la fase de preemergencia, en situación operativa 0, del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el EMA Infoca, por la simultaneidad de incendios registrados en Almería, Huelva y Málaga, después de que se haya extinguido un cuarto fuego en la localidad gaditana de Zahara de la Sierra.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', Sanz ha señalado que la medida se adopta ante el incremento de las temperaturas y las previsiones meteorológicas adversas, subrayando que "la anticipación es clave para prevenir riesgos".

Incendios activos en Málaga, Huelva y Almería

En Málaga, el incendio declarado en el término municipal de Canillas de Aceituno ha provocado el desalojo preventivo de una decena de vecinos de tres viviendas rurales de la zona. En el dispositivo desplegado, nueve medios aéreos y doce terrestres trabajan en las labores de extinción.

En el caso de Huelva, un total de seis medios aéreos y 15 terrestres continúan operando en la estabilización del incendio registrado en la Cuenca Minera, concretamente en el entorno de Atalaya Riotinto Minera, si bien desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto se ha trasladado que "no hay riesgo para la población".

En Almería, efectivos del EMA Infoca trabajan en la extinción de un incendio declarado en el paraje Las Minas de Alhama de Almería. Las llamas, con varias columnas de humo visibles desde el norte de la capital, han obligado a movilizar un helicóptero semipesado para actuar desde el aire así como un camión autobomba.

Fuego extinguido en Zahara de la Sierra

Por último, en Cádiz, los usuarios de una residencia de mayores de Zahara de la Sierra han sido confinados de forma preventiva debido a un incendio de pastos declarado en las inmediaciones del edificio, en la zona trasera del castillo, un fuego que ya ha sido dado por extinguido.