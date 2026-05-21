Andalucía se prepara para tres años de eclipses de sol: fechas, municipios y dónde verlos

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y con la coordinación operativa de la Fundación Descubre, impulsa la estrategia andaluza para el trío de eclipses 2026-2028, con especial atención al eclipse total del 2 de agosto de 2027, un fenómeno en el que Andalucía ocupará una posición privilegiada de observación en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, con el objetivo de ofrecer a ciudadanía y visitantes una experiencia segura, rigurosa y singular vinculada al conocimiento, la innovación, la ciencia compartida y el turismo científico.

Andalucía prepara el trío de eclipses 2026-2028

Así lo ha puesto de manifiesto la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, durante su participación de forma telemática en la cuarta reunión de la Comisión Interministerial para el seguimiento, preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el trío de eclipses 2026-2027-2028.

Para estos fenómenos astronómicos ya se ha constituido una Comisión Andaluza del Trío de Eclipses, en el que junto a Universidad están las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias; Turismo y Andalucía Exterior; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Además, se está configurando un Equipo de Asesoramiento Científico, con especialistas propuestos por universidades, centros de investigación y patronos, orientado a producir contenidos rigurosos y a facilitar portavocías expertas.

Programación divulgativa y seguridad visual Web y campaña digital. Se ha creado una web central como eje informativo, conectada con otras plataformas como El séptimo cielo, Turismo científico y Fundación Descubre. La campaña digital lleva el lema #ElEclipseNoSeImprovisa y tiene como objetivo concienciar sobre la seguridad visual y la preparación logística de la ciudadanía. Cafés con Ciencia y exposición itinerante. Se han celebrado encuentros divulgativos en el ROA y el IIA en abril, con previsión de extenderlos a las ocho provincias andaluzas. Paralelamente se ha diseñado la muestra itinerante Eclipsarte, sobre arte y ciencia a lo largo de la historia, comisariada por Álvaro Martínez y Juan Ruiz con asesoramiento del IAA. Formación astronómica y ciencia ciudadana. Se ha puesto en marcha un curso de astronomía práctica en dos niveles —observación a simple vista y con prismáticos o telescopios— y se abrirá una línea de Ciencia Ciudadana para implicar a la población en la protección del cielo oscuro. Educación y profesorado. Se desarrollará una línea educativa con recursos para centros escolares, kits didácticos, el programa Embajadores del eclipse y formación de profesores en colaboración con los CEP y la Red Andaluza de Centros STEAM.

El eclipse total de 2027 en Andalucía

En el plano territorial, el Real Observatorio de la Armada en San Fernando será sede del evento central del eclipse total en 2027. Este fenómeno ofrecerá una oscuridad total en 115 municipios de la comunidad, concretamente en 10 de Almería, 16 de Granada, 31 de Cádiz y 58 de Málaga, lugares donde, además, se prevén eventos oficiales provinciales.

Igualmente, la región será de nuevo protagonista del eclipse anular de sol del 26 de enero de 2028, que será visible en toda la región, a excepción de los municipios situados al sureste de Almería. Por su parte, el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 se podrá ver en Andalucía de manera parcial en escenarios como las playas de Huelva o Cádiz o en Sierra Nevada.