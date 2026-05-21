Un grupo de militantes andaluces del PSOE piden "renovación" inmediata tras el 17M y convocatoria de elecciones generales

Los resultados de las elecciones del 17M en Andalucía, con 28 diputados para el grupo parlamentario socialista, siguen generando tensiones en el seno del PSOE. Un grupo de militantes andaluces, organizados en torno a la corriente Hacer Más PSOE, han difundido un duro comunicado en el que cuestionan la estrategia de María Jesús Montero y piden una "renovación" urgente que pasa en buena medida por un adelanto de las elecciones generales para "cerrar un ciclo".

"Sobre el futuro hay que abrir un debate serio y sosegado, aprendiendo de los errores cometidos en la gestión que se hizo hace 4 años de la derrota con Juan Espadas, y afrontar, desde ya, una renovación profunda de proyecto, ideas y personas", recoge el comunicado de una corriente interna que ya se presentó en las últimas primarias socialistas y que está principalmente arraigada en la provincia de Sevilla.

Hacer Más PSOE llama en este sentido a que se celebren "cuanto antes las elecciones generales para cerrar un ciclo" y abrir una nueva etapa que pueda permitir "la remontada": "Sólo desde este reseteo en el corto plazo se puede hacer una oposición eficaz desde el minuto uno y no en unos tres meses antes de las próximas elecciones", resume el comunicado de esta corriente que tiene como portavoz a Juan Silva.

Críticas a la campaña

Hacer Más PSOE critica duramente la estrategia llevada a cabo desde Ferraz a la que culpa de los resultados "desastrosos": " La candidatura que hemos presentado no ha sido un acierto. La estrategia de mandar a ministros y ministras a liderar listas territoriales no ha funcionado, aunque siempre nos quedará la duda de saber que hubiese ocurrido si las candidaturas presentadas, entre ellas la nuestra, se hubiera venido a Andalucía un año y medio antes y hubiese marcado un discurso propio en nuestra tierra", resume.

En este sentido, este grupo de militantes, apunta que los resultados en Andalucía conducen a pensar "que lo que interesa para el Gobierno de España tal vez esté entrando en contradicción con lo que interesa al PSOE en cada federación". También cuestionan que la campaña se centrara en la sanidad, planteamiento que "no ha funcionado", según apunta Hacer Más PSOE.