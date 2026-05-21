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Andalucía

El pleno de Almonte tumba la zona azul de Matalascañas gracias al voto de un concejal que volvió a tiempo de un crucero

El Gobierno local, que no cuenta con mayoría absoluta, había convocado el pleno para implantar esta medida para este jueves por la mañana, coincidiendo además con la romería del Rocío

El concejal que faltaba en el pleno recibiendo los aplausos de los asistentes tras llegar in extremis este miércoles.

El concejal que faltaba en el pleno recibiendo los aplausos de los asistentes tras llegar in extremis este miércoles. / El Correo

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Durante la romería del Rocío y con un concejal de la oposición de viaje. Así se convocó el pleno extraordinario de Almonte para someter a votación la implantación de la zona azul en Matalascañas, un enclave perteneciente a este municipio y muy visitado cada verano. La medida, sin embargo, no ha salido adelante este jueves por la mañana: el rechazo del edil socialista que estaba en un crucero ha decidido finalmente la votación.

Este mismo concejal del PSOE, José Miguel Espina, denunció este pasado miércoles en un vídeo que el alcalde almonteño -Francisco Bella- había convocado el pleno "de forma traicionera". "Cuando este hombre suspendió el último, le pregunté que cuándo iba a reanudarlo y me dijo expresamente que sería después del Rocío", contó Espina. "Me parece cobarde e indigno que el señor alcalde y el resto de su equipo de Gobierno lo hayan puesto en la semana grande de este pueblo".

Estas declaraciones las hizo el propio José Miguel Espina mientras se encontraba de viaje: "Estoy de crucero, en unas vacaciones que planifico de un año para otro. Hemos estado dos días de navegación sin cobertura, y este miércoles por la mañana, cuando he llegado a puerto, me han llegado mensajes de más de 150 llamadas y cientos de whatsapps". "Y creo que todos eran para advertirme de que este señor había convocado el pleno de forma ruin".

Finalmente, este edil socialista ha entrado entre aplausos en el Consistorio de Almonte este jueves por la mañana cuando el resto de concejales estaban ya en sus asientos. Esta ordenanza, y gracias a la llegada a tiempo de Espina, ha contado con 10 votos a favor y otros 11 en contra, por lo que no ha salido adelante. "Nuestra insistencia va a ser la de seguir viniendo a traer esto hasta que salga, una y otra vez. Mientras tanto, la empresa tomará las medidas que tenga que adoptar y pedirá las reclamaciones que tenga que pedir", ha apuntado al respecto el regidor Francisco Bella, del partido independiente Ilusiona.

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"Lo volveremos a traer, y no lo haremos con 20 minutos, sino con las 48 horas que establece la ley", ha afirmado Bella. Su formación, Ilusiona, logró la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales, aunque el pasado mes de enero un concejal de su equipo pidió pasar al grupo de no adscritos. "Este Gobierno hará todo lo posible para que esta situación se pueda corregir, y que el Ayuntamiento de Almonte no tenga que pagar en diferido ese dinero que se ha invertido en una de las mayores obras hechas en Matalascañas".

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