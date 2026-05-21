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Incendio forestal

El Infoca moviliza medios para controlar un incendio forestal en la Cuenca Minera de Huelva

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto asegura que no existe riesgo para la población y que la evolución del incendio forestal es favorable

Incendio en la Minas de Riotinto.

Incendio en la Minas de Riotinto. / INFOCA

El Correo

El Correo

Sevilla

Seis medios aéreos y 15 terrestres del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el EMA Infoca, trabajan este jueves para estabilizar un incendio forestal declarado en la Cuenca Minera de Huelva, en concreto en Atalaya Riotinto Minera, mientras el Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha lanzado un mensaje de tranquilidad al asegurar que "no hay riesgo para la población".

Según ha indicado el Infoca a Europa Press, el fuego está calcinando una zona con mucha vegetación forestal, aunque de monte bajo, por ello se han ampliado los medios para poder controlarlo tanto por aire como por tierra.

Así, mientras el Infoca mantiene que el incendio se ha producido en el término municipal de Minas de Riotinto, desde la Atalaya han explicado que se ha producido en la mina, en las zonas aledañas a la presa de Cobre, en término municipal de El Campillo. Además, señala que la zona quemada es de "escasa extensión".

Medios desplegados contra el incendio en Minas de Riotinto

Hasta el lugar se han desplazado dos helicópteros semipesados y otro ligero, además de un avión con carga en tierra y otro de coordinación. Por tierra, trabajan seis grupos de bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios (Brica), un técnico de operaciones, una agente medio ambiente y cuatro camiones autobombas.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto han indicado que la alcaldesa, Rocío Díaz, y la primera teniente de alcaldesa, Carla Remesal, se han desplazado hasta el lunes, quienes permanecen en contacto con los responsables de la emergencia.

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Al respecto, el Ayuntamiento ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que, por el momento, "no existe riesgo para la población y la evolución del incidente está siendo favorable".

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