Cómo solicitar el bono cultural en Andalucía: descuentos de hasta 400 euros para jóvenes de 18 años

El Consejo de Ministros ha aprobado un año más la regulación que permite otorgar el Bono Cultural Joven, una ayuda estatal propulsada por el Ministerio de Cultura con la que se pretende hacer más fácil el acceso de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad a productos, servicios y eventos en los que la cultura se sabe como protagonista.

El año pasado, en la que fue su cuarta edición, el Bono Cultural llegó a 363.054 jóvenes que cumplieron 18 años en 2025, el 68,5% de la población estimada de esa edad. Desde su puesta en marcha, el programa acumula 1.298.751 beneficiarios.

Un bono que este año incluye novedades

A partir de ahora el Bono Cultural Joven permitirá también adquirir instrumentos musicales, materiales para la creación artística, así como cursos presenciales y en línea relacionados con la cultura y las artes. En esta nueva edición del bono, los beneficiarios del mismo podrán escoger la forma en la que utilizar los 400 euros de la ayuda. Una de las opciones ahora permite destinar todo el importe a una sola categoría siempre y cuando guarde una vinculación a la creación cultural, algo que no era posible en años anteriores. La otra modalidad mantiene el usual reparto por áreas, aunque incorpora nuevos productos y servicios.

La distribución planteada es la siguiente: unos 200 euros para la categoría de artes en vivo, patrimonio y creación artística, siendo sus usos principales en ella el cine, teatro, museos, festivales, cursos presenciales, instrumentos, partituras o material artístico. Le siguen 100 euros destinados a Productos culturales en soporte físico, como bien son libros, revistas, prensa, videojuegos, vinilos y CD. Para finalizar, los 200 euros restantes se destinarían al consumo digital o en línea: plataformas musicales, audiovisuales, libros digitales, audiolibros, pódcast o prensa digital.

Con este reparto, la ayuda estatal se presenta en búsqueda de dar más margen a los jóvenes. Es una realidad que no todos consumen la cultura de la misma manera, y por ello no todos precisan de lo mismo para crearla. Por este motivo, se antoja como modificación interesante para todos los jóvenes que puedan optar a solicitar el bono.

La solicitud se hace exclusivamente a través de la página web . Si ya se tienen 18 años en el momento de pedir el bono, se puede hacer con certificado de digital. Si no se han cumplido los 18 en el momento de solicitarlo, únicamente se podrá solicitar Clave con registro avanzado y de forma presencial en una oficina. El Ministerio abrirá próximamente la convocatoria para que se puedan iniciar las solicitudes

"El bono para hacer cultura"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que “queremos que el Bono Cultural Joven no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacer cultura. Porque la cultura no es únicamente consumo; también es práctica, creatividad, participación, comunidad y desarrollo personal”. “Además queremos seguir ampliando el acceso al programa y reforzando su presencia en todo el territorio, queremos llegar a más jóvenes, incorporar más entidades y garantizar que pueda utilizarse cada vez en más municipios, barrios y espacios culturales de toda España, también en zonas rurales y en territorios donde el acceso a la oferta cultural es más difícil”. Estos nuevos usos del bono se suman a los ya previstos en las cuatro ediciones anteriores, esto es, artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural, productos culturales en soporte físico y consumo digital o en línea.