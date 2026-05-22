Adelante Andalucía rechaza sumarse a la coalición soberanista de Rufián: "Es la hora de una voz andalucista en el Congreso"

"Si yo puedo ayudar a que haya una esperanza de unión de las formaciones soberanistas y las fuerzas de izquierda siendo yo el cabeza de lista, p'alante", afirmó el pasado jueves el actual portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. Un día después de estas declaraciones, Adelante Andalucía se ha desmarcado de esta confluencia de cara a las próximas elecciones generales de 2027: "Nos ha ido bien el 17M, y el mandato es justamente seguir siendo lo mismo".

"No sé lo que plantea Gabriel Rufián, porque hay días que es una confluencia de las izquierdas soberanistas, otros días que es Sumar, Izquierda Unida y Podemos... Lo que sí sé es que Adelante Andalucía va a ir como Adelante Andalucía", ha asegurado a este periódico el líder de esta formación, José Ignacio García. "Somos una fuerza andalucista, soberanista, de izquierdas e independiente del PSOE. Y con eso vamos a ir a todas las elecciones".

"Porque, además, ¿no es hora ya de que haya una voz andalucista en el Congreso de los Diputados? ¿No es hora de que el andalucismo dé un golpe encima de la mesa por Andalucía? No vamos a renunciar a ello", ha apuntado a este medio García, que rechaza ser el principal candidato de su partido para las próximas generales: "No, yo estoy aquí, en el Parlamento andaluz".

"Nosotros somos una fuerza andalucistas y estamos totalmente ajenos a las discusiones y nombres de los salones de Madrid. Nuestra cabeza y nuestro corazón están puestos en Andalucía", ha reiterado José Ignacio García a los medios de comunicación antes de acudir a la Diputación Permanente. "Creemos que el mandato que sale del 17 de mayo es seguir con la línea en la que estamos actualmente. Si hubiera algún cambio lo debatiremos, pero ahora mismo no está encima de la mesa".