Andalucía acoge las oposiciones a la Administración del Estado: 32.000 opositores lucharán por 18.000 plazas

Cinco provincias andaluzas acogerán este sábado las oposiciones a la Administración del Estado. Un total de 32.297 aspirantes se presentarán en Andalucía a estas pruebas que ofertan 17.986 plazas en todo el territorio nacional. El número total de aspirantes en toda España es de 152.149.

Las plazas son para Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

A los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad se le han adaptado tiempo y medios. En total, se han autorizado 1.872 adaptaciones. Consisten en lupas, tiempos alargados, exención de barreras arquitectónicas, letras ampliadas o asistente de lectura, entre otras.

Según ha informado a través de una nota de prensa la administración estatal, "de los opositores admitidos a participar en estos procesos selectivos, el 65,3% son mujeres". Además, el mayor porcentaje de opositores se encuentra en edades comprendidas entre los 36 y los 45 años. Después, se encuentra el grupo de entre 26 y 35 y el de aquellos con edades comprendidas entre 46 y 55 años.

Sevilla acogerá al mayor número de opositores (10.602) en Andalucía. Le siguen Granada (7.958), Málaga (6.267), Cádiz (4.132) y Córdoba (3.338).

Medidas especiales de seguridad en el dispositivo

Las pruebas se realizarán en 32 universidades e institutos de Educación Secundaria. Se utilizarán 98 facultades.

La administración ha informado de que "la Comisión Permanente de Selección del INAP será la encargada de la realización de dichas pruebas". Un total de 47 miembros, una presidenta y un secretario y 45 vocales distribuidos en 5 unidades o subunidades de evaluación (una por cada Cuerpo) han elaborado los ejercicios y determinado los posteriores criterios de valoración de los mismos.

Habrá medidas de seguridad, control de identidad y prevención del fraude. Todas las pruebas se realizarán de manera simultánea en las 26 provincias del estado español.