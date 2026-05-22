Andalucía esquiva una DANA el fin de semana, pero una provincia estará con aviso amarillo las 24 horas el sábado y el domingo

El fin de semana en España se caracterizará por el tiempo estable y el calor, aunque la presencia de una DANA inestabilizará el noroeste peninsular tanto el sábado como el domingo, que se extenderá a varias comunidades autónomas, pero Andalucía no será una de ellas, según informa Aemet. Los cielos permanecerán despejados en la región andaluza con temperaturas muy altas, sólo a destacar un aviso amarillo por fuerte oleaje y vientos en Cádiz durante todo el fin de semana y a todas las horas del día.

Así serán las alertas el sábado y domingo en Cádiz

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados este fin de semana varios avisos amarillos en la provincia de Cádiz por viento de levante y fenómenos costeros. Este sábado, las alertas por viento estarán vigentes desde las 6.00 hasta las 20.00 horas en la Campiña gaditana, el litoral gaditano y el Estrecho, con rachas máximas previstas de 70 kilómetros por hora en las dos primeras zonas y de hasta 80 kilómetros por hora en el área del Estrecho. Además, el aviso amarillo por fenómenos costeros seguirá activo durante toda la jornada en el litoral gaditano y el Estrecho, con levante de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7, al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

La situación se repetirá el domingo, con nuevos avisos amarillos por viento entre las 6.00 y las 20.00 horas en la Campiña, el litoral gaditano y el Estrecho. Aemet prevé de nuevo rachas de 70 kilómetros por hora en la Campiña y el litoral, mientras que en el Estrecho podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora, siempre con viento de componente este. Los fenómenos costeros también permanecerán en aviso amarillo durante todo el día en el litoral gaditano y el Estrecho, por lo que se recomienda extremar la precaución en zonas expuestas al viento y en el entorno marítimo.

Previsión en Andalucías a las 12.00 horas el sábado (sup.) y domingo (inf.). / Aemet

Sigue al calor de agosto en Andalucía: Sevilla llega a los 38 grados

En cuanto a la previsión general el fin de semana, Aemet prevé para este sábado en Andalucía una jornada de cielos poco nubosos, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios en la mayor parte de la comunidad, salvo en el litoral mediterráneo oriental, donde bajarán. El calor volverá a notarse especialmente en el valle del Guadalquivir, con 38 grados en Sevilla, 36 en Córdoba, 35 en Jaén, 34 en Granada, 32 en Huelva, 30 en Almería, 29 en Cádiz y 28 en Málaga. Las mínimas quedarán entre los 16 grados de Huelva y Córdoba y los 21 de Cádiz, con 19 grados en Sevilla y Málaga, 20 en Almería, 18 en Jaén y 17 en Granada.

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De cara al domingo, Aemet espera de nuevo cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras. Las mínimas subirán de forma generalizada, mientras que las máximas bajarán en buena parte de Andalucía, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente cálido. Sevilla marcará todavía 36 grados, Córdoba llegará a 35, Jaén a 34, Granada a 32, Huelva a 31, Almería se mantendrá en 30, Cádiz en 29 y Málaga bajará hasta los 27 grados. En cuanto a las mínimas, destacarán los 21 grados de Sevilla y Cádiz, los 20 de Almería y Jaén, los 18 de Granada y Málaga, los 17 de Córdoba y los 16 de Huelva.