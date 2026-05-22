Mueren ocho mulos en el incendio de un camión de animales en la A-483 hacia El Rocío

Ocho mulos han muerto este jueves tras el incendio de un camión de transporte de animales en la A-483, la carretera que conecta Almonte con la aldea de El Rocío, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Se trata de la incidencia más destacada de las gestionadas hasta el momento en el marco del Plan Romero, dispositivo que desde su activación y hasta las 19:00 horas de hoy jueves reistró un total de 113 incidencias.

Incendio en la A-483 durante el Plan Romero

El incendio se ha producido a las 19:28 horas, cuando varios testigos han alertado al centro de coordinación por un camión en llamas en la carretera A-483 en el kilómetro 8 sentido Huelva.

En el lugar han intervenido efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, junto con Guardia Civil, los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud y EMA Infoca.

Según fuentes del instituto armado, ocho équidos han fallecido en el siniestro y otro mulo ha resultado herido.

Llegada de hermandades a El Rocío

El Plan Romero da respuesta a partir de este jueves a los días de mayor concentración de personas en los caminos por los que transitan los peregrinos hasta la Aldea del Rocío, a donde hoy tienen prevista su llegada un total de 56 hermandades.

La mayoría de los 113 avisos gestionados se ha referido a asistencias sanitarias (49), incidencias de tráfico (24), casos relacionados con animales (8), asuntos de seguridad ciudadana (6), accidentes de circulación (6), incendios (4) y anomalías en servicios básicos (3), además de solicitudes de información y acompañamiento a las filiales, entre otros.

Durante el día de hoy se han coordinado 42 emergencias, la mayoría debido a asistencias sanitarias sin pronóstico grave a romeros en la peregrinación por los Caminos de Sevilla, Cádiz y Huelva, además de las primeras intervenciones en la aldea de El Rocío.

Últimas hermandades en iniciar el camino

Mañana viernes emprenderán el camino las cinco últimas hermandades que faltan por hacerlo: Bruselas, Sabadell, San Sebastián de los Reyes, Toledo y Villamanrique de la Condesa.

Esta mañana se ha procedido a la activación del Plan Aldea, uno de los cuatro dispositivos específicos enmarcados en el operativo del Plan Romero, cuyo objetivo es prevenir riesgos y anticipar la respuesta en emergencias durante la celebración de la Romería en los días de mayor concentración de hermandades, romeros y visitantes en el enclave almonteño.