El plan de ayudas a las víctimas andaluzas de Adamuz se aprueba por unanimidad aunque con críticas de la oposición: "Llega tarde y es insuficiente"

El Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad el decreto de ayudas para las víctimas andaluzas de Adamuz. Las personas heridas y los familiares de fallecidos recibirán hasta 16.828 euros por familia tal y como había aprobado el Consejo de Gobierno durante la campaña electoral. La medida, no obstante, no ha estado exenta de polémica. La oposición ha votado a favor pero ha calificado el planteamiento de "insuficiente" y ha reprochado que haya llegado "con retraso".

La primera reunión de la diputación permanente tras las elecciones del 17 de mayo ha servido para poner en evidencia las dificultades que tendrá el gobierno de Juanma Moreno en una legislatura sin mayoría absoluta y con un gobierno en solitario (salvo que decida incluir a Vox). En esta sesión el PP cuenta aún con mayoría absoluta que mantendrá hasta el 11 de junio, día de la constitución de la nueva Cámara autonómica, pero la oposición ha mostrado que el tono no va a rebajarse tras la campaña. Todo lo contrario, todos los partidos aspiran a seguir tensionando especialmente ante un escenario de posible pacto entre PP y Vox y ante la proximidad de las elecciones generales y municipales.

"El Parlamento tiene que estar a la altura del sufrimiento de tantas familias. Este decreto de ayudas no va a borrar todo el dolor ni las vidas pérdidas, pero sí va a demostrar que no olvidamos, y que no abandonamos a las víctimas de la tragedia", explicó el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. En respuesta a esta petición todos los grupos votaron a favor pero, eso sí, con duras críticas a la gestión del Gobierno andaluz.

Reproches de la oposición

El parlamentario del PSOE y miembro de la Diputación Permanente, Rafael Recio, reprochó al Gobierno andaluz un "uso electoralista" de estas ayudas y ha criticado que hayan llegado "tarde". "El Gobierno de España aprobó las ayudas en febrero y ya hay 18 que las han recibido y otros 118 que están en trámite. Y, sin embargo, estamos ahora en mayo validando el decreto en el Parlamento autonómico", advirtió el número dos de los socialistas sevillanos quien además lamentó que las ayudas no cubren todas las necesidades de las víctimas, especialmente los daños vinculados a la salud mental.

Un planteamiento parecido fue expresado por Por Andalucía, coalición representada por Inma Nieto en la Diputación Permanente y por Adelante Andalucía, cuyo portavoz, José Ignacio García, advirtió que "las cuantías son pequeñas" y que hay un mal planteamiento porque no se tiene en cuenta la salud mental. En términos similares desde Vox reprocharon al PP que haya intentado "manosear" la tragedia y advirtieron que las cuantías son insuficientes.

En respuesta a estas críticas el portavoz del PP, Toni Martín, reprochó a la oposición su actitud y recordó los resultados electorales de las elecciones del 17 M en Adamuz, donde el PP obtuvo una amplía mayoría con 30 puntos de diferencia respecto al PSOE, que tiene el gobierno del municipio. De hecho, su alcalde, protagonizó la recta final de la campaña por su enfrentamiento con el presidente andaluz, Juanma Moreno, tras introducir el accidente ferroviario en el segundo de los debates electorales.

El contenido de las ayudas

Las ayudas a las víctimas andaluzas del accidente de trenes de Adamuz oscilarán entre los 481 y los 16.828 euros para las personas que sufrieron lesiones físicas, en función de la gravedad de las secuelas. Además, las familias de cada una de las personas fallecidas percibirán 14.424 euros. Según la Consejería de Justicia, estarán exentas de tributación en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un pago único en un plazo máximo de dos meses desde la presentación de la solicitud.

El plazo para pedir las ayudas será de tres meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En el caso de los heridos, la cantidad concedida dependerá de la gravedad de las lesiones. La Consejería de Justicia precisa que existen 14 niveles distintos de gravedad regulados por la ley, que determinarán la cuantía final de cada ayuda.

La concesión ha sido propuesta por el Comisionado creado por la Junta de Andalucía para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el siniestro ferroviario. El Ejecutivo autonómico considera necesario complementar las medidas de apoyo económico del Estado, con las que estas ayudas son compatibles.