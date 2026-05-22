El PSOE de Córdoba abre una reflexión interna tras el 17-M para “volver a conectar” con la ciudadanía antes de las Municipales y las Generales

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reconocido este miércoles que los resultados obtenidos por el partido en las elecciones andaluzas del 17 de mayo “no han sido satisfactorios” y ha defendido la necesidad de abrir un proceso de análisis “en profundidad, desde la serenidad y la autocrítica” para recuperar apoyo social de cara a las próximas citas electorales, las Municipales y las Generales, que tocan el año próximo.

Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial, Crespín ha señalado que, a pesar de obtener en Córdoba 3.571 votos más respecto a los comicios andaluces de 2022 y de mantener sus tres diputados por Córdoba en el Parlamento —Silvia Mellado, Esteban Morales y Victoria Fernández—, el objetivo de la formación era ampliar esa representación. Por otro lado, la dirigente socialista ha agradecido además el respaldo de los 94.667 cordobeses que apoyaron la candidatura y el trabajo de la militancia durante la campaña.

Comisión Ejecutiva Provincial celebrada este miércoles en la sede del PSOE de Córdoba. / CÓRDOBA

La movilización progresista en Adelante Andalucía

La líder socialista ha admitido que el partido debe analizar por qué no ha conseguido capitalizar "el malestar" ciudadano por la situación de los servicios públicos andaluces, especialmente la sanidad, pese al aumento de la participación electoral, así como el "respaldo de una parte del electorado progresista que sí se ha movilizado y que ha hecho que otra formación de la izquierda (Adelante Andalucía) sí haya rentabilizado el aumento de la participación”. En este sentido, ha pedido que las reflexiones y propuestas se trasladen a través de los órganos internos del partido para “volver a conectar y sintonizar con la mayoría social”.

Crespín también ha advertido de que el nuevo escenario político andaluz “no es una buena noticia para Córdoba ni para Andalucía”, al considerar que el PP dependerá de Vox para gobernar y eso puede afectar a los servicios públicos y a los derechos ciudadanos. Frente a ello, ha asegurado que los tres parlamentarios socialistas cordobeses trabajarán “sin descanso” en defensa de la sanidad, la educación, la vivienda y la dependencia.

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La secretaria general del PSOE cordobés ha defendido finalmente que el partido seguirá ejerciendo una oposición “útil, seria y responsable” mientras trabaja para entender “la Andalucía de 2026” y "volver a conectar" con los electores. “Con la cabeza alta, vamos a seguir trabajando como sabemos hacerlo: con seriedad, con orgullo y defendiendo siempre lo público”, ha concluido.