Punta Umbría activa la zona ORA el 5 de junio: estos son los días para aparcar, zonas y condiciones

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) activará el próximo viernes 5 de junio la zona ORA, servicio de aparcamiento de pago gestionado por la empresa Iberpark, una medida de especial interés para vecinos, visitantes y turistas que tengan previsto desplazarse a la playa onubense este verano.

La medida regulará el estacionamiento en distintas zonas del municipio durante el periodo estival, con una aplicación progresiva en junio y septiembre y funcionamiento continuo durante la segunda quincena de junio, julio, agosto y primera quincena de septiembre de lunes a domingo.

Funcionamiento por fines de semana en junio y septiembre

Durante la primera quincena de junio y la segunda quincena de septiembre, la zona ORA de Punta Umbría solo estará activa durante los fines de semana.

En concreto, serán objeto de regulación los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de junio, así como los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre.

Activación continua durante el verano

Las distintas zonas reguladas —verde, azul, naranja y roja— funcionarán de manera continua de lunes a domingo desde el 15 de junio hasta el 13 de septiembre, coincidiendo con el periodo de mayor ocupación del verano.

En el caso de El Portil, la regulación comenzará más tarde, concretamente el 1 de julio. No obstante, este verano tampoco se cobrará en la zona de playa portileña debido al cierre de los accesos.

Tarjeta de residente para empadronados

Desde el Ayuntamiento de Punta Umbría recuerdan que todas las personas físicas y jurídicas que estén empadronadas en Punta Umbría y cuyo vehículo pague el impuesto en el municipio tienen derecho a una tarjeta de residente de la zona ORA.

Esta tarjeta permite aparcar en cualquier zona habilitada del municipio, no solo en las zonas de influencia como ocurría anteriormente. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha explicado que esta medida “sirve para aparcar en cualquier zona habilitada del pueblo, no solamente en las de influencia como sucedía con anterioridad”.

Renovación automática y nuevas solicitudes

El regidor puntaumbrieño ha defendido que con este cambio se ha corregido “lo que considerábamos una injusticia que se venía cometiendo desde hace años hacia nuestra ciudadanía”.

En este sentido, las tarjetas de residente tramitadas desde 2022 siguen teniendo validez, ya que se renuevan de forma automática. Quienes quieran solicitarla este año podrán hacerlo a través de la oficina de Iberpark o en el Consistorio puntaumbrieño, en la segunda planta del edificio Galeón.