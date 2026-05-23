El líder de Adelante Andalucía, sobre la imputación de Zapatero: "¿Qué hace un expresidente cobrando cientos de miles de euros por asesorar empresas?"

"Independientemente de que no sea delito, ¿qué hace un expresidente del Gobierno asesorando empresas y cobrando cientos de miles de euros por ello?". Esta es la pregunta que se hace el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, sobre la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en el caso Plus Ultra. "Teniendo un sueldo vitalicio, un chófer o una secretaria, ¿es necesario que haga eso?".

"Me parece alucinante: ¿en qué dinámica personal te has metido para hacer esto?", afirma García durante su entrevista este pasado viernes con El Correo de Andalucía. "Nosotros condenamos y exigimos investigación hasta el final de toda la corrupción, sea de uno o de otro, me da exactamente igual. Valoro con la misma crudeza la Gürtel que si se confirma lo de Zapatero (guardando siempre la presunción de inocencia, por supuesto)".

"¿Es necesario que un expresidente del Gobierno que tiene un sueldo vitalicio se gane la vida asesorando a empresas? Aunque sea legal, eh", apunta el portavoz de la formación andalucista. Una situación que, según defiende, tendría que ser "incompatible": "Si tú cobras un buen salario como expresidente, no puedes percibir ni un solo euro privado".

Límites salariales y "vuelta a tu trabajo"

En Adelante Andalucía, asegura su líder, "hay vacunas imprescindibles" frente a estos asuntos "que habría que poner de moda". "Por ejemplo, la limitación salarial. Nosotros nos la seguimos aplicando: yo cobro lo mismo que un profesor de Secundaria", resalta José Ignacio García a este periódico. "También creo en la desprofesionalización de la política, la vuelta a tu trabajo cuando termine tu etapa en este ámbito".

¿Y habría que adelantar las elecciones generales previstas para el primer semestre de 2027 por la imputación del expresidente Zapatero? El portavoz andalucista no se moja: "No está en mis manos. Todavía no tenemos presencia en el Congreso de los Diputados; cuando la tengamos, opinaremos de estas cosas".