El tiempo
La Aemet prevé un domingo casi veraniego en Andalucía con subida de temperaturas y levante fuerte
La Agencia Estatal de Meteorología prevé valores de hasta 37 grados en Sevilla, anticipando un ambiente más propio del verano
Las temperaturas volverán a subir este domingo en Andalucía hasta alcanzar valores casi veraniegos, en una jornada marcada por los cielos poco nubosos, la presencia de intervalos de nubes altas y el predominio del viento de componente este, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En la provincia de Sevilla, el ambiente será especialmente cálido para estas fechas. La Aemet prevé una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 37 grados, lo que dejará un día con sensación prácticamente de verano en buena parte de la jornada.
En el conjunto de Andalucía, los cielos permanecerán poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios o experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas presentarán pocos cambios, aunque localmente podrán descender.
El viento soplará en general flojo y variable, con predominio de la componente este. La nota más destacada estará en el área del Estrecho, donde se espera levante fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes. Por este motivo, la Aemet activará el aviso amarillo por viento en la costa gaditana.
En algunas zonas, como el entorno de la Sierra Sur, también se esperan intervalos fuertes del sureste y no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En cualquier caso, la jornada estará dominada por el tiempo estable y por unas temperaturas que anticipan un ambiente más propio del verano que de la recta final de la primavera.
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