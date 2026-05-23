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El Ayuntamiento de Cádiz suspende un homenaje a Juan Carlos Aragón tras recibir un escrito "sobre un asunto familiar"

Este domingo estaba prevista la colocación de una nueva estrella frente al Gran Teatro Falla en recuerdo del carnavalero gaditano, aunque el acto se ha aplazado

Imagen de archivo de Juan Carlos Aragón.

Imagen de archivo de Juan Carlos Aragón. / CANAL SUR / Europa Press

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Este próximo domingo estaba prevista la colocación de una nueva estrella en la plaza Fragela, ese espacio ubicado frente al Gran Teatro Falla que recuerda a los autores más laureados de la historia del carnaval. En esta ocasión, el homenaje era para Juan Carlos Aragón, genial autor de comparsas y chirigotas fallecido en 2019. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado este sábado que se suspende el acto.

"Aplazado el acto de colocación de la estrella al autor del Carnaval Juan Carlos Aragón de este domingo", ha informado a través de un comunicado el Consistorio gaditano. "Esta decisión se ha tomado atendiendo a un escrito recibido en la mañana de este sábado por parte de una persona por un asunto producido en el entorno familiar y que ha acompañado de diversos documentos".

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"Con el objetivo de recopilar más información sobre este asunto, tanto la colocación de la estrella como la mesa redonda que iba a tener lugar por la tarde en la Casa del Carnaval quedan aplazadas", ha explicado el Ayuntamiento. Así, queda en el aire por el momento la nueva fecha para esta cita, a expensas de que el Gobierno local estudie toda la documentación recibida recientemente.

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