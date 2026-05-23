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Las llamas atacan dos parajes naturales en Almonte y Almadén de la Plata: el Infoca trabaja para extinguir estos incendios

El fuego se ha declarado en "la zona de compensación de Melonares" (Sevilla) y en el entorno de El Pastorcito (Huelva), donde se ha quedado estabilizado este sábado poco antes del mediodía

Incendio en el paraje de El Pastorcito, en el término municipal de Almonte (Huelva).

Incendio en el paraje de El Pastorcito, en el término municipal de Almonte (Huelva). / PLAN INFOCA

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Con las subidas de las temperaturas vuelve de nuevo la amenaza del fuego al campo andaluz. De hecho, este mismo sábado por la mañana se han declarado dos incendios en las provincias de Huelva y Sevilla: uno dentro del municipio de Almonte, y el otro en el término de Almadén de la Plata, tal como han informado fuentes oficiales.

En el caso de Almonte, las llamas se han propagado "por el paraje de El Pastorcito", según ha detallado la cuenta oficial de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Hasta el lugar se ha movilizado un buen contingente del Plan Infoca, compuesto por un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales , un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba. A las 13:10, el fuego ha quedado "estabilizado", aunque los efectivos desplazados trabajan aún en su control.

En Almadén de la Plata, el fuego se ha extendido "en la zona de compensación de Melonares", según precisa el propio Plan Infoca. Una zona en la que se han desplegado un helicóptero pesado, un avión de carga en tierra, un grupo de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BRICA), un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.

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Asimismo, y con respecto a otros incendios registrados en Andalucía, el consejero de la Presidencia ha informado de que el de Almería "está controlado", así como el de Minas de Riotinto (Huelva). "El de Canillas del Aceituno (Málaga) quedó extinguido este pasado viernes. Hemos avanzado mucho, así que quiero felicitar de nuevo al Plan Infoca, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía", ha destacado el propio Antonio Sanz.

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