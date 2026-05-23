José Ignacio García: "A los que han votado extrema derecha quiero escucharlos en vez de insultarlos, en sus corazoncitos hay andalucistas en potencia"

A José Ignacio García (1987) se le nota cansado. "Ha sido una campaña dura", reconoce. El esfuerzo, sin embargo, parece haber merecido la pena: "¿Esperábamos llegar a ocho escaños? Pues no", confiesa el líder de Adelante Andalucía. El pasado 17M, este partido cuadriplicó su representación en el Parlamento autonómico, un resultado que el propio García define como "muy bueno". "Yo no me conformo con esto. Nuestra formación no nació solo para tener ocho diputados".

"Lo positivo de estas elecciones es que 401.000 personas han apostado por el andalucismo, por el futuro de la clase trabajadora andaluza y por nuestra bandera. Pero todavía hay muchos a los que no hemos llegado", apunta José Ignacio García durante su entrevista con El Correo de Andalucía. "Y a esa gente que ha votado a la extrema derecha quiero escucharla en lugar de insultarla. Aspiro a convencerlos en el futuro, porque sé que son de clase trabajadora, y que en el fondo de sus corazoncitos hay un andalucista en potencia".

PREGUNTA. ¿Cuáles creen que han sido las claves para cuadruplicar los escaños en estas últimas elecciones autonómicas?

RESPUESTA. Se está diciendo mucho que es la campaña electoral, y no es verdad. Es el trabajo de hormiguita, muchas veces invisible, realizado durante cuatro años.

Un trabajo en el Parlamento y, sobre todo, fuera de él, que ha ido construyendo una alternativa con tres elementos fundamentales: por un lado, andalucista, porque había una demanda del pueblo andaluz de levantar nuestra bandera y decir hasta aquí hemos llegado. El segundo es que somos una izquierda que no se contenta con ser muleta del PSOE, con coger dos ministerios o dos consejerías. Y un tercero ligado a una campaña en la que recogemos el descontento para transformarlo en alegría, y así defender nuestro bienestar y forma de vida.

P. Confesó Teresa Rodríguez en la noche electoral que no se esperaba estos resultados. ¿Se los esperaba usted?

R. Sabíamos que estábamos subiendo y que teníamos muy buenas sensaciones en la calle. Ya durante la campaña esa impresión fue creciendo. ¿Que llegáramos a ocho? Pues no. ¿Pero que íbamos a tener un muy buen resultado? Sí.

P. En Jaén y Almería, sin embargo, los porcentajes de voto han sido de un 4% y un 3%, respectivamente. ¿Qué ha fallado en esas dos provincias?

R. Todavía, de momento, no hemos conseguido tener la fuerza necesaria para que en esas provincias nos vean como instrumentos útiles. Ahora tenemos que redoblar la apuesta por Almería y por Jaén para que sus vecinos y vecinas vean que Adelante es una herramienta útil para echar las derechas y para transformar Andalucía.

Nosotros hemos tenido muy buen resultado, pero yo no me conformo con esto, nos quedan muchísimas tareas. Porque Adelante Andalucía no ha nacido para tener ocho diputados y diputadas, sino para levantar la bandera andaluza, generar soberanía y reapropiarnos de nuestro futuro desde la clase trabajadora.

A Vox solo lo hemos superado en dos provincias, y quiero hacerlo en todas. Quiero obtener representación en Almería y en Jaén. La lista de tareas pendientes es enorme.

P. ¿Y qué dice de Andalucía esos 15 escaños de Vox?

R. Dice que de momento no hemos conseguido conectar con mucha gente. Lo positivo de estas elecciones es que 401.000 andaluces andaluzas han apostado por el andalucismo, por el futuro de la clase trabajadora andaluza, por nuestra bandera, pero todavía hay mucha gente a la que no hemos llegado.

A esa gente que ha votado a la extrema derecha quiero escucharla en lugar de insultarla. Estoy seguro de que la mayoría de la gente está preocupada y tiene miedo, y lo ha canalizado por el odio, pero son recuperables.

A la inmensa mayoría de la población que ahora confía en la extrema derecha o en el Partido Popular, aspiro a convencerlos en el futuro, porque sé que esa gente es de clase trabajadora y sé que en el fondo de sus corazoncitos hay un andalucista en potencia.

P. ¿Adelante Andalucía sigue siendo anticapitalista?

R. Por supuesto. Adelante Andalucía es anticapitalista, andalucista, feminista y ecosocialista. Una organización que defiende un sistema para Andalucía donde el poder lo tenga la clase trabajadora, donde la gente normal y corriente tenga la capacidad de decidir sobre su futuro, su territorio, sus servicios públicos o la fiscalidad. Por eso somos soberanistas, porque engloba todos esos conceptos.

P. Ha comentado en diversas ocasiones que le habéis arrebatado la mayoría absoluta al Partido Popular. ¿Es preferible un posible Gobierno de Juanma Moreno con Vox a la absoluta?

R. Lo que quiero es que no esté ninguno de los dos, pero no hemos conseguido nuestro objetivo. Por tanto, no podemos estar plenamente contentos.

Ahora bien, nadie se esperaba en esta campaña electoral que el Partido Popular perdiera su mayoría absoluta, y eso ha sido gracias a Adelante Andalucía. Hemos puesto las bases para que en el día de mañana podamos verdaderamente echar a las derechas del Gobierno.

Hay una inmensa cantidad de andaluces que son de izquierda y creen en la sanidad pública, el feminismo y el andalucismo, y estaban metidos en una especie de depresión permanente. Y el pasado 17 de mayo a las 23:00 sonrieron. Ahora hay que canalizar eso, pero nosotros hemos insuflado ya aire fresco y esperanza a un montón de gente.

P. ¿Puede asegurar que Adelante Andalucía no se va a abstener para facilitar la investidura de Juanma Moreno y que así no gobierne en coalición con Vox?

R. Está asegurado.

P. ¿Y preferiría esa opción o una repetición electoral?

R. No quiero ninguna de las dos cosas. No podemos hacer presidente, ni por acción ni por omisión, a un señor que está privatizando la sanidad, que se está cargando la universidad pública y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No podemos hacer eso, sería antinatura.

"No podemos hacer presidente, ni por acción ni por omisión, a un señor que está privatizando la sanidad pública"

Y en esta legislatura anticipo que vamos a ser la principal fuerza de oposición a Moreno Bonilla. No quiero que el PP se asiente y genere una hegemonía en el pueblo andaluz que haga imposible después sacarlo de las instituciones. Y ya hemos dado un paso: le hemos quitado la mayoría absoluta.

P. Gabriel Rufián ha puesto encima de la mesa una posible confluencia de las izquierdas soberanistas. ¿Le ha llamado para mantener una reunión acerca de esta propuesta?

R. No, no nos ha llamado. Yo no sé lo que plantea Gabriel Rufián, porque hay días que es una confluencia de las izquierdas soberanistas, otros días que es Sumar, Izquierda Unida y Podemos...

Compartimos el miedo a que venga la extrema derecha, y la mejor forma de combatirla es la vía del andalucismo, de minar su base y superarle electoralmente. Adelante Andalucía tiene el mandato de seguir siendo Adelante Andalucía: una fuerza andalucista, soberanista, de izquierdas, independiente del PSOE. Y con eso vamos a ir a todas las elecciones.

P. O sea, que no se va a integrar en esa coalición.

R. Es que yo no sé cuál es la propuesta todavía. Lo que sí sé es que Adelante Andalucía va a ir como Adelante Andalucía. Nos ha ido bien el 17M, y el mandato es justamente seguir siendo lo mismo.

Porque, además, ¿no es hora ya de que haya una voz andalucista en el Congreso de los Diputados? ¿No es hora de que el andalucismo dé un golpe encima de la mesa por Andalucía? No vamos a renunciar a ello.

P. ¿Y se presentará de candidato al Congreso de los Diputados?

R. No, yo estoy aquí, en el Parlamento de Andalucía.

P. ¿Esta es su última legislatura?

R. Ya veremos, acaba de empezar. Ya veremos. Lo que sí es verdad es que yo, cuando termine mi etapa, voy a volver a ser profesor de instituto. Eso seguro.

P. Pero no sabe cuándo se termina esa etapa.

R. Es que ahora no voy a dar yo el titular de eso a nadie. Generaría una inseguridad innecesaria.

P. Falta un año para las municipales. ¿Hay localidades confirmadas en las que vayan a presentar candidatura?

R. Ahora mismo no te puedo decir municipios. Hombre, hay ya asambleas y portavoces que están trabajando. Evidentemente nosotros vamos a presentarnos en Cádiz, en Jerez... Son muchos sitios en los que ya estamos inmersos, pero todavía no hemos confirmado candidatos y candidatas.

P. ¿Teme que se vuelvan a cometer errores del pasado? Me refiero sobre todo a peleas dentro del partido.

R. Claro. Creo que podemos cometer muchos errores, o los hemos cometido e intentado corregir. Hay un error muy típico en la izquierda en los últimos años: de educación, sanidad y vivienda se habla de puertas para adentro, y de trapos sucios, para afuera.

Nosotros queremos hacer lo contrario. Las discusiones políticas, como las hay en cualquier grupo, en familias o en las parejas, no las vas a ver aquí. Claro que habrá, pero para adentro. Para afuera vamos a hablar de lo importante.

P. Es un desafío, ahora en pleno crecimiento de la formación.

R. Tenemos el gran reto de organizar a miles de personas que están entrando en Adelante Andalucía y quieren participar. Ahí podemos cometer muchos errores.

Por eso tenemos que montar buenas asambleas, buenas portavocías y buenos equipos de trabajo. Tenemos tantos retos con tantos errores que podemos cometer…

"Hay que organizar a miles de personas que están entrando en Adelante Andalucía, y ahí podemos cometer muchos errores"

P. ¿A qué aspira Adelante con esta nueva representación parlamentaria en los órganos del Parlamento autonómico, como la Mesa o las comisiones?

R. Aspiramos a llevar a Andalucía real al Parlamento, a que sus muros sean más transparentes y puedan entrar los conflictos laborales, la lucha de las AMPA, los problemas de la sanidad y de las mujeres, los colectivos feministas, las personas LGTBIQ… Creo que esa dinámica dentro-fuera es lo más importante que nosotros tenemos que seguir manteniendo, y ahora incluso amplificar.

P. Ese mismo aumento de escaños ha traído también un mayor foco mediático. ¿Teme una campaña en medios o redes sociales como las que sufrieron, por ejemplo, compañeros de su partido como José María González Kichi o Teresa Rodríguez?

R. Vendrán. Estoy totalmente seguro de que van a venir los ataques, van a venir las calumnias, las mentiras, los bulos, va a venir el coger un error nuestro y amplificarlo. Todo eso va a venir.

Tenemos es que estar preparados y preparadas en esa campaña contra Adelante Andalucía y contra el andalucismo, desde el último militante hasta los diputados y diputadas. Hay estar juntos y juntas, codo a codo, espalda con espalda. Con lealtad, compañerismo y valentía vamos a tirar para adelante.

Estos ataques, si se afrontan como una cuestión individual, nos ganarán. Pero si los afrontamos como una cuestión colectiva, que si nos tocan a una, nos tocan a todas, creo que podemos sobrevivir.

P. ¿Durante la campaña electoral notaron algún intento de desestabilización, por llamarlo así?

R. Alguno hubo. Pero si lo cuento ya no es un intento.