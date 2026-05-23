Roban tres lanchas semirrígidas a la Armada durante unas maniobras militares cerca de Barbate

Tres lanchas semirrígidas y varios trajes de buceo. Esto es lo que le han robado recientemente a la Armada española junto al campo de adiestramiento militar de la sierra del Retín, ubicado entre Barbate y Zahara de los Atunes (Cádiz), tal como ha podido saber El Correo de Andalucía.

Los hechos, adelantados por Diario de Cádiz, tuvieron lugar durante unas maniobras militares que se han estado realizando en la costa de este enclave gaditano desde el pasado 13 de mayo. En este contexto, los ladrones se llevaron hasta tres semirrígidas y varios trajes secos utilizados en estas prácticas que desarrollaba la Armada.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que el suceso se puso de inmediato en conocimiento de las autoridades. Por el momento, se desconoce a los presuntos autores del robo, aunque se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los supuestos culpables de este delito.

En concreto, estos ejercicios militares -denominados Flotex-26- son "la principal actividad anual de adiestramiento avanzado", según destacó hace unas semanas el Ministerio de Defensa en un comunicado. Esta actividad se ha desarrollado "entre el 11 y el 22 de mayo en el Golfo de Cádiz, el Mar de Alborán y el Estrecho", según informó Defensa. De hecho, el pasado 13 de mayo el Almirante de la Flota visitó las unidades desplegadas frente a la playa del Retín, donde pudo comprobar el grado de alistamiento de la Fuerza de Desembarco y el Grupo Anfibio".

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"Más de 200.000 euros del Estado en manos del narco"

"Le roban tres lanchas militares a la Armada. En plenas maniobras. En Cádiz. Embarcaciones que alcanzan 40 nudos con material de comunicaciones y 11 trajes secos", ha denunciado a través de redes sociales la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). "Más de 200.000 euros del Estado en manos del narcotráfico. No es un robo, es una demostración de poder", ha subrayado esta organización.